На ведучу «Еха Москви» напали з ножем прямо у редакції

На ведучу та заступницю головного редактора російської радіостанції «Ехо Москви» Тетяну Фельгенгауер напав з ножем чоловік, який увірвався до редакції. Його затримали.

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За словами лікарів, загрози для життя Тетяни немає, але вона перебуває в операційній.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею «замах на вбивство» щодо 48-річного чоловіка. Головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов стверджує, що нападника звати Борис Гриц. Відомо, що він – іноземець. «РИА Новости» стверджує, що це – уродженець Грузії, який постійно проживає в Ізраїлі і має громадянство цієї країни.

Головний редактор сайту «Ехо Москви» Віталій Рувинський опублікував фотографії з місця нападу і фото нападника:

​Увійшовши до будівлі, зловмисник розпилив газовий балончик і засліпив охоронця, потім піднявся на 14-й поверх, де була ведуча, і вдарив її ножем у гостьовій кімнаті. «Він не кричав жодних гасел, мовчав, проскочив і вдарив», – сказав Венедиктов.

​Пізніше Венедиктов написав у Telegram, що Тетяну Фельгенгауер відвезли до операційної.

У головному управлінні МВС Москви повідомили, що приводом вчинку стала особиста неприязнь. Поліція буде розглядати всі версії того, що сталося, зазначили у відомстві. Слідчі порушили справу за статтею «замах на вбивство».

Заступник головного редактора радіостанції Сергій Бунтман розповів, що нападник поранив двох охоронців, а сам напад стався «тихо і мовчки»: «Він підійшов, обійняв і завдав поранення», – сказав Бунтман.

Керівництво «Еха Москви» збирається посилити охорону будівлі. Представник Генеральної прокуратури Росії Олександр Курінний на своїй сторінці у Facebook назвав напад на Фельгенгауер «кричущою історією».

​Тетяна Фельгенгауер працює на радіостанції «Ехо Москви» понад 10 років. Вперше вона з'явилася в ефірі як кореспондент у 2005 році.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»