У Росії поліція порушила справу про підпал автомобіля журналістки через місяць після інциденту

Поліція Росії через місяць після підпалу автомобіля журналістки «Нової газети» і «Еха Москви» Юлії Латиніної порушила кримінальну справу за статтею про «навмисне знищення або пошкодження майна».

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Росії, поліцейські зараз ведуть оперативно-розшукові дії і намагаються встановити причетних до підпалу.

Невідомі спалили авто Латиніної 3 вересня. Перед цим, у липні, невідомі облили вікна будинку журналістки хімічною рідиною, що викликає задуху і блювоту. Тоді постраждали кілька людей. У серпні минулого року невідомі облили Латиніну фекаліями.

Правозахисники і колеги Юлії Латиніної пов’язують напади із її професійною діяльністю. 9 вересня журналістка залишила Росію. Поліція поки що зайнялася розслідуванням тільки одного зі злочинів проти Латиніної.