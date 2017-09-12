КЗЖ закликав владу Росії покарати винних у нападі на журналістку Латиніну

Міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» закликає російську владу знайти і покарати відповідальних за напади на журналістку Юлію Латиніну, а також гарантувати її безпеку в Росії.

Координатор програм КЗЖ для Європи і Центральної Азії Ніна Огнянова заявила, що не можна допускати, щоб журналісти залишали Росію через погрози і напади, пов’язані з їхньою професійною діяльністю.

9 вересня стало відомо, що Латиніна залишила Росію разом зі своїми батьками. 11 вересня в ексклюзивному інтерв’ю проекту Радіо Свобода, телеканалу «Настоящее время» журналістка сказала, що не може наражати на ризик життя своїх батьків. За словами Латиніної, 3 вересня невідомі підпалили машину, припарковану біля дерев’яного будинку, де перебували її батьки.

Латиніна припустила, що авто могли спалити люди, які раніше облили вікна її будинку їдкою хімічною рідиною. У Міністерстві внутрішніх справ Росії повідомили, що проводять перевірку за цим фактом.

У липні Латиніна повідомляла, що рідина, якою облили вікна її будинку, викликає задуху і блювоту.

У серпні минулого року невідомі облили журналістку фекаліями.

Правозахисники і колеги Латиніної вимагали розслідувати ці напади, проте призвідники досі не знайдені.

Юлія Латиніна відома своїми публікаціями, нерідко суперечливими, що виступають різко проти офіційної лінії Кремля і критикують її.

Журналістка продовжує працювати на «Ехо Москви» і в «Новой газете» і сподівається, що зможе повернутися додому.