Парламентські вибори у Чехії: український вимір

Київ – Правоцентристський політичний рух «Акція незадоволених громадян», скорочено АNO, здобув перемогу на парламентських виборах у Чехії. Відтак лідер партії, він же найбагатший чеський громадянин Андрей Бабіш, розпочинає переговори щодо формування коаліції та створення нового уряду з іншими партіями, які отримали місця у парламенті країни.

А оскільки серед переможців виборчих перегонів – євроскептики і сили, які пропонують поліпшити стосунки з Росією, в Україні прогнозують імовірні зміни у зовнішній політиці Чехії.

Безумовним переможцем нинішніх парламентських виборів стала партія ANO, яка лише вдруге бере участь у виборчих перегонах. Партія отримала майже 30 відсотків голосів виборців, у півтора рази покращивши свій попередній результат. Виборці проголосували за партію мільярдера Андрея Бабіша, попри скандали і проблеми, наявні у його біографії. Бабіша звинувачують у багатьох гріхах, неприпустимих для чесного бізнесмена та політика: від співпраці з спецслужбою Чехословаччини і КДБ до ухилення від сплати з використанням цінних паперів.

Так, з 2011 року тривають судові суперечки між Бабішем та Словацьким інститутом національної пам’яті, який оприлюднив дані щодо його співпраці з радянськими спецслужбами у 1980-1982 роках. Політики-опоненти та журналісти звинувачують Бабіша у лобіюванні свого бізнесу під час роботи в чеському уряді на посаді міністра фінансів. Подібних історій довкола нинішнього лідера партії-переможця парламентських перегонів чимало, але це не завадило майже третині виборців віддати за нього голоси, визнають аналітики.

Саме прагматизм Андрея Бабіша і його наміри керувати країною так, як він керує власною успішною компанією, як і обіцяна ним політика для скорочення міграції, стали основою його парламентського успіху, вважає експерт київського центру «Нова Європа» Дар’я Гайдай. Адже ділові зв’язки Бабіша-бізнесмена і робота його компанії тісно пов’язані з європейським ринком, відтак не варто очікувати серйозних змін в економічній політиці майбутнього уряду, який Бабіш сподівається очолити, зауважує фахівець.

Для нього важливо зберегти торговельні зв’язки і рівень співпраці і з Німеччиною, і з Європейським союзом загалом

«Бабіш – опортуніст і прагматик, однак він буде діяти у загальній лінії Євросоюзу, тому що він розглядає ЄС з економічної і торговельної точки зору. Для нього важливо зберегти торговельні зв’язки і рівень співпраці і з Німеччиною, і з Європейським союзом загалом», – зазначила Гайдай в інтерв’ю для Радіо Свобода.

На її думку, прямої загрози для України перемога євроскептиків і популістів у Чехії не несе, але у перспективі можуть виникнути певні проблеми, якщо взяти до уваги участь цих сил у владних інституціях державах-членів ЄС. Праві політики і політики-популісти несуть чималі ризики і для самого Євросоюзу, вважає Гайдай.

Брюссель може отримати праву ліберальну коаліцію на Сході, формування євроскептичних урядів, які критикують Брюссель

«Популізм, на хвилі якого до влади прийшов Бабіш, створює величезні ризики для Європейського союзу: після виборів в Австрії, після високих результатів партії «Альтернатива для Німеччини» на виборах у ФРН, на тлі загострення ситуації довкола Каталонії – це створює додаткові ризики для Євросоюзу. Брюссель може отримати праву ліберальну коаліцію на Сході, формування євроскептичних урядів, які критикують Брюссель та які не зацікавлені у подальшій інтеграції – це посилить в ЄС внутрішню нестабільність. Тому для України така ситуація є надзвичайно несприятливою, адже будь-які послаблення в Євросоюзі будуть негативно впливати на європейську інтеграцію України», – каже Гайдай.

Кремлю радіти зарано – експерти

Новий склад парламенту та уряду Чехії здатен загальмувати євроінтеграцію України, з одного боку, а з іншого – поставити перед Євросоюзом питання щодо зняття або принаймні пом’якшення санкцій, накладених на Росію. На цьому наголошує політолог і публіцист Андрій Коваленко. У своїй публікації на інформаційному ресурсі Depo.ua він нагадує, що у перевиборчій кампанії Бабіш використовував антимігрантську риторику і пропонував зняти санкції з Росії, оскільки через санкції чеські компанії «втрачають гроші».

Критика переможців чеських виборів на адресу Євросоюзу, як і заяви про небезпеку для чеського бізнесу санкцій, які ЄС наклав на Росію – це ніщо інше як політична риторика для збору голосів чеських виборців. Тож Росії зарано радіти перемозі партій право-популістського спрямування на виборах у Чехії, оскільки чеська економіка «зав’язана» на ринок і торгівлю всередині Євросоюзу. Таку думку в інтерв’ю для Радіо Свобода висловила політичний

аналітик міжнародного центру Continental European Union Club Ольга Курносова. Для України ж головний ризик – це загальмування політичних контактів з Чехією та зменшення підтримки з боку Праги, додає вона.

Не думаю, що Бабіш буде готовий забути про свої бізнес-інтереси. його політичні погляди вкрай мінливі

«Я не думаю, що Бабіш буде готовий забути про свої бізнес-інтереси. З того, що відомо про нього, це те, що його політичні погляди вкрай мінливі. Як на мене, не варто очікувати якихось різких заяв і рішень, які спрямовані на підтримку політики Росії або ж проти України від лідерів політичних сил, які заходять у чеський парламент. Андрей Бабіш, за логікою, буде іти у зовнішній політиці тим курсом, яким наразі йде Євросоюз», – зазначає Курносова.

Не робити трагедії через результати парламентських виборів радить посол України у Чехії Євген Перебийніс: на його думку, Чехія може залишитись проєвропейською та проукраїнською. У своєму коментарі для видання «Європейська правда» дипломат зазначив: новий уряд Чехії, сформований за результатами виборів, цілком може виявитись проєвропейським, адже партія-переможець та її лідер є прагматиками.

«Я не схильний демонізувати партію АNO. Хоча вона має дещо відмінний від багатьох інших партій погляд на функціонування ЄС, це доволі прагматична партія, багато з її членів підтримують Україну», – додає Перебийніс.

Тим часом сам Бабіш заявив, що не вестиме переговори про формування уряду з проросійськими партіями, які також опинилися серед лідерів перегонів, повідомляє чеське видання iDnes.

Співпраця Чехії та України: далі буде

А поки у Празі переможці парламентських виборів починають переговори щодо створення коаліції та формування уряду, а у Києві чекають на їхні результати – на Донеччині чеські парламентарі – друзі України готують нові заходи. Як повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, з ініціативи чеських парламентарів у листопаді директори опорних шкіл області відвідають Чеську Республіку, щоб познайомитися з новітньою системою тамтешньої освіти.

Навряд чи будуть згорнуті й програми, які Чехія разом з іншими країнами-членами ЄС здійснює в Україні для підтримки реформ та розвитку громадянського суспільства, зазначають фахівці.

А Міністерство оборони України повідомляє, що Прага готова поглибити і розширити співпрацю з українцями у військово-оборонній сфері, щоб посилити регіональну та європейську безпеку.