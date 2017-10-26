Тиск не спиняє антикорупційних активістів – Гельсінська комісія США

Сповільнення боротьби проти корупції відзначають в Гельсінській комісії США. Водночас в ексклюзивному інтерв’ю журналісту Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко автор нового звіту про корупцію в Україні Пол Массаро відзначив значний прогрес в боротьбі з корупцією.

Гельсінська комісія отримує все більше повідомлень про тиск на антикорупційні організації з боку СБУ, який здійснюється через «витоки інформації, телефонні дзвінки, стуки в двері і тому подібне», – заявив дослідник.

Подекуди, наскільки мені відомо, стукали в двері, дзвонили і також були витоки (розміщення в публічному доступі) деталей про особисте життя (активістів)

«Подекуди, наскільки мені відомо, стукали в двері, дзвонили і також були витоки (розміщення в публічному доступі) деталей про особисте життя (активістів). Наприклад, повернувшись після подорожі, вони бачать, що важлива фінансова інформація, сімейні відомості і таке інше тепер в публічному доступі в результаті витоку. Дані використовувались для нападок на них. Такого не можна допускати», – наголосив Массаро.

Ще одним негативним фактором є вимога до представників антикорупційних неурядових організацій подавати електронні декларації.

Новий закон «вимагає у представників громадського суспільства заповнювати електронні декларації, як і в урядовців. Це – зайвий тягар для громадянського суспільства», – стверджує дослідник.

Все ж, Массаро переконаний, що ні законодавчі обмеження, ані тиск СБУ не змусять активістів облишити боротьбу.

Массаро відзначив, що йому було надзвичайно приємно зустрітись з деякими з антикорупційних активістів під час роботи над звітом. «Це – надзвичайні люди. Не можу ні на хвилину уявити, щоб вони втратили своє завзяття. Вони хочуть бачити процвітаючу, демократичну Україну і я думаю, що вони побачать це за своє життя», – зауважив Массаро.

Це покоління сповнене надій

«Це покоління сповнене надій, – сказав Массаро про українських активістів. – Багато з них – молодь. Я справді переконаний в їхніх можливостях. І вже були зроблені важливі досягнення, зараз є спад, але досягнення існують».

Массаро відзначив зменшення впливу олігархів в Україні та реформи в сфері енергетики. Він наголосив, що «новий звіт Гельсінської комісії з корупції в Україні доходить висновку, що в подоланні корупції досягнуто прогрес. Це – нове. Це справді вражає».

Нещодавні протести біля Верховної Ради, на думку Массаро, полегшують завдання реформаторів в уряді просувати реформи.

Нещодавні протести ще раз продемонстрували, що громадянське суспільство не поступиться

«Вважаю, нещодавні протести ще раз продемонстрували, що громадянське суспільство не поступиться. Вони продовжать слідкувати за процесом і просувати реформи незважаючи на те, чи йдемо ми до виборів, чи ні і це також створює можливості для уряду. Це – важливий елемент, якщо громадянське суспільство перестане тиснути і втратить свою потужність і вогонь, то в уряду буде набагато менше можливостей створювати реформи», – зробив висновок дослідник.