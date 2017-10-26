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26 Жовтень 2017, Київ 15:33
Політика

Тиск не спиняє антикорупційних активістів – Гельсінська комісія США

Пол Массаро

Сповільнення боротьби проти корупції відзначають в Гельсінській комісії США. Водночас в ексклюзивному інтерв’ю журналісту Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко автор нового звіту про корупцію в Україні Пол Массаро відзначив значний прогрес в боротьбі з корупцією.

Гельсінська комісія отримує все більше повідомлень про тиск на антикорупційні організації з боку СБУ, який здійснюється через «витоки інформації, телефонні дзвінки, стуки в двері і тому подібне», – заявив дослідник.

Подекуди, наскільки мені відомо, стукали в двері, дзвонили і також були витоки (розміщення в публічному доступі) деталей про особисте життя (активістів)
Пол Массаро

«Подекуди, наскільки мені відомо, стукали в двері, дзвонили і також були витоки (розміщення в публічному доступі) деталей про особисте життя (активістів). Наприклад, повернувшись після подорожі, вони бачать, що важлива фінансова інформація, сімейні відомості і таке інше тепер в публічному доступі в результаті витоку. Дані використовувались для нападок на них. Такого не можна допускати», – наголосив Массаро.

Ще одним негативним фактором є вимога до представників антикорупційних неурядових організацій подавати електронні декларації.

Новий закон «вимагає у представників громадського суспільства заповнювати електронні декларації, як і в урядовців. Це – зайвий тягар для громадянського суспільства», – стверджує дослідник.

Все ж, Массаро переконаний, що ні законодавчі обмеження, ані тиск СБУ не змусять активістів облишити боротьбу.

Массаро відзначив, що йому було надзвичайно приємно зустрітись з деякими з антикорупційних активістів під час роботи над звітом. «Це – надзвичайні люди. Не можу ні на хвилину уявити, щоб вони втратили своє завзяття. Вони хочуть бачити процвітаючу, демократичну Україну і я думаю, що вони побачать це за своє життя», – зауважив Массаро.

Це покоління сповнене надій
Пол Массаро

«Це покоління сповнене надій, – сказав Массаро про українських активістів. – Багато з них – молодь. Я справді переконаний в їхніх можливостях. І вже були зроблені важливі досягнення, зараз є спад, але досягнення існують».

Массаро відзначив зменшення впливу олігархів в Україні та реформи в сфері енергетики. Він наголосив, що «новий звіт Гельсінської комісії з корупції в Україні доходить висновку, що в подоланні корупції досягнуто прогрес. Це – нове. Це справді вражає».

Нещодавні протести біля Верховної Ради, на думку Массаро, полегшують завдання реформаторів в уряді просувати реформи.

Нещодавні протести ще раз продемонстрували, що громадянське суспільство не поступиться
Пол Массаро

«Вважаю, нещодавні протести ще раз продемонстрували, що громадянське суспільство не поступиться. Вони продовжать слідкувати за процесом і просувати реформи незважаючи на те, чи йдемо ми до виборів, чи ні і це також створює можливості для уряду. Це – важливий елемент, якщо громадянське суспільство перестане тиснути і втратить свою потужність і вогонь, то в уряду буде набагато менше можливостей створювати реформи», – зробив висновок дослідник.

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