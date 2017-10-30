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В Украине прошли выборы в объединенные территориальные громады (ОТГ). В Донецкой области председателя и депутатов себе выбирали 2 громады, в Луганской области – 4. После подсчета голосов и объявления результатов голосования, громады могут перейти на прямые межбюджетные отношения с Киевом и должны будут получить дополнительные деньги на развитие. Для Луганщины этот год – самый результативный в плане создания громад. Теперь их в регионе будет 8. Хотя есть еще 3 громады, которые уже 2 года не могут дождаться назначения выборов.

Одна из четырех громад, где в воскресенье проходили выборы, – Краснореченская. В нее вошли пятитысячный поселок Краснореченское и еще два села – Бараниковка и Новоалександровка. Наибольшая активность людей здесь была утром. За первые два часа проголосовала четверть избирателей.

В итоге же, по предварительным данным, явка здесь составила 34 процента. Люди шли на выборы с разными настроениями. Так, жительница Краснореченского Евгения Павловна рассказала, что сейчас громаде будет сложно развиваться. И вообще, с созданием громад в Украине опоздали, считает женщина.

«Я считаю, что чуть опоздали. Нужно было раньше организовать эти громады. Когда завод работал, когда все организации работали. Когда больница у нас была. Вот основной костяк. И тогда бы все села сюда хотели. И тогда бы она сразу разрослась. А сейчас очень трудно будет. Так как не на кого опереться», – говорит Евгения Павловна.

Будет свой бюджет, и мы сами будем все распределять – житель Краснореченской ОТГ

Но приходили на избирательные участки и люди, которые верят в децентрализацию. По словам жителя Краснореченского Николая Чепикова, он надеется, что объединенная громада изменит жизнь людей к лучшему.

Бюджет будет свой. Думаю, что будет улучшение

«На улучшение жизни нашего народа. Теперь все сами будем распределять тут. Бюджет будет свой. Думаю, что будет улучшение», – отметил он.

Помимо Краснореченской, выборы проходили еще в трех громадах региона – Привольской, Беловодской и Нижнедуванской. По данным гражданской сети «Опора», которая наблюдала за процессом голосования, в двух из них – Привольской и Нижнедуванской, выборы прошли без нарушений. А вот в Беловодской и Краснореченской несколько нарушений было зафиксировано. В частности, отсутствие избирателей в списках, наличие на некоторых участках агитационных листовок, подвоз избирателей.

Всего за этот день было 7 сообщений в полицию

«Всего за этот день было 7 сообщений в полицию. 2 сообщения в Беловодской ОТГ. И 5 сообщений в Краснореченской ОТГ», – рассказал наблюдатель сети «Опора» Максим Данильченко.

После подсчета голосов, объявления результатов голосования, а также внесения изменений в перспективный план развития, громады перейдут на прямые межбюджетные отношения с Киевом и должны будут получить дополнительные деньги на развитие.

По словам исполнительного директора Луганского регионального отделения Ассоциации городов Украины Натальи Бойко, положительные примеры такого развития громад в регионе уже есть. В частности, речь идет о сформированных еще в 2015 году Белокуракинской и Новопсковской громадах.

Мы видим, как они быстро наращивают капитал громад. В виде и новых дорог, и термомодернизированных бюджетных учреждений

«Мы видим, как они быстро наращивают капитал громад. В виде и новых дорог, и термомодернизированных бюджетных учреждений. Мы видим, как ремонтируются тротуары, как устанавливается наружное освещение. Мы видим, как люди меняют свое отношение к территориальным общинам», – рассказала Наталья Бойко.

Всего в Луганской области сформировано 11 территориальных громад. 4 из них полноценно заработали в предыдущие годы, еще 4 начнут действовать после объявления результатов голосования. Но есть еще 3, которые все никак не могут зафункционировать. Это прифронтовые Счастьинская, Новоайдарская и Горская громады. Они были сформированы еще 2 года назад, но ЦИК не назначает в них выборы. Местные активисты обращались и в ЦИК, и в Верховную Раду, и в Кабмин с просьбой назначить выборы. Но пока этот вопрос так и не решен.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)