Якщо ЄС не підтримає санкції США, Росія від цього виграє – економіст

Нові санкції, які США наклали на Росію, матимуть ефект, тільки якщо дістануть підтримку Євросоюзу, впевнений економіст Євген Олейніков. В іншому ж випадку вони можуть навіть зіграти на руку Москві, прогнозує він. А колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський впевнений, що ключовим фактором перемоги над російською агресією стане внутрішнє реформування України.

Успіх санкційного тиску багато в чому залежить від того, чи підтримає його Євросоюз, зауважує економіст Євген Олейніков, адже обмеження, які він вводить для країн-нерезидентів США, в першу чергу позначаться на європейських компаніях.

Американській дипломатії доведеться добре роз’яснити своїм союзникам з ЄС необхідність виконання цього пакету. Якщо цього не відбудеться, то Росія не тільки не програє, а ще й виграє

«Керівництво Євросоюзу достатньо негативно відреагувало на запровадження цього пакету переважно з точки зору, що він не був попередньо узгоджений саме з ЄС. Тому я вважаю, що американській дипломатії доведеться добре попрацювати, щоб роз'яснити своїм союзникам і партнерам з ЄС необхідність виконання цього пакету. Якщо цього не відбудеться, то від цього санкційного пакету Росія не тільки не програє, а ще й виграє, бо ми будемо спостерігати фактично стан конфлікту на певному рівні між США та союзниками з ЄС, що дуже погано для санкційного режиму», – зауважив він в ефірі «Ранкової Свободи».

Експерт-американіст Олександр Потєхін зазначає, що санкції це добре, але США зволікають в їх прийнятті та й зброю надають таку, яка не допоможе дійсно зупинити Росію.

Санкції треба нарощувати, і чим скоріше, тим краще

«Нам дають зброю для обмеженого стримування угруповань російських військ і їхніх поплічників на Донбасі. Жодним чином ці плани надання нам зброї не є кроком до створення потенціалу стримування повномасштабної російської агресії. Щодо санкцій – санкції треба нарощувати, і чим скоріше, тим краще, а все ж таки ми бачимо зволікання», – констатує він.

Євген Олейніков вважає, що задіяння усього потенціалу санкцій могло б завдати Росії відчутного удару, проте в довгій перспективі завдало б більше шкоди, ніж користі.

Росію тотальне запровадження санкцій не зруйнує. Натомість у правлячої верхівки виникне можливість запровадити повноцінний авторитаризм, неприхований

«На жаль, подобається це комусь чи ні, але Росію це (тотальне запровадження санкцій – ред.) не зруйнує. Натомість у правлячої верхівки виникне можливість запровадити повноцінний авторитаризм, тобто неприхований, такий, який не обгортається у видимість демократії», – пояснює він.

Іншим наслідком, на думку Олейнікова, може стати підтримка Росією збройних угруповань в тих точках, де розміщується військовий контингент США та їхніх союзників.

«Виникає інформація про те, що в талібів раптом з’являється російська зброя в Афганістані, в інших деяких угрупованнях, так би мовити, сумнівних з точки зору Заходу, з’являється зброя. Давайте подивимось на ситуацію, коли ця зброя піде масово. Наскільки виростуть втрати Сполучених Штатів та їхніх союзників там, де вони проводять свої операції?» – питає експерт.

Він також додає, що Захід більше не має монополії на виробництво високих технологій, обмеження доступу до яких могло послабити будь-якого геополітичного супротивника США та Європи.

«Сьогодні є ще Азія. Це Китай, це Японія, яка теж якось дуже обережно висловлюється щодо нового санкційного пакету. Тобто можна доізолюватися до того, щоб підштовхнути Росію, цю велику ресурсну базу, в обійми Китаю. І дуже велике питання, від чого буде більше головного болю», – зазначає економіст.

Олейніков доходить висновку, що обережна політика західних країн є доцільною для того, щоб, з одного боку, не допустити подібних сценаріїв, а з іншого – посилювати економічний тиск на Росію із тим, щоб спровокувати зміну її політичного курсу зсередини. Ефективність подібного підходу, на його думку, доводить зниження інтенсивності бойових дій на Донбасі та фактичне визнання Кремлем легітимності політичної верхівки, яка прийшла до влади в Києві після Революції гідності 2014 року.

Водночас екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський звертає увагу на те, що при впровадженні санкцій США керуються своїми інтересами передусім.

Сполучені Штати стратегічно передбачили застосування санкцій як акту стримування експансії Росії до Арктики та арктичної нафти

«Якщо ви пригадаєте проблему видобування нафти в Арктиці, то це проблема, яка є конкурентна: на цю нафту претендують й інші держави, тому Сполучені Штати стратегічно передбачили застосування цих санкцій як акту стримування експансії Росії до Арктики та арктичної нафти», – наводить приклад він.

Натомість успіх санкцій напряму залежить від політики України, переконаний Скіпальський.

Ключ до всіх українських перемог лежить у Києві. Це підняття власної економіки, рішуча боротьба з тією ж корупцією

«Ключ до всіх українських перемог лежить у Києві. Ми помилково вважаємо, що всі навколо нам чимось зобов’язані. Ми повинні, навпаки, не розказувати, що нам треба те і те, не плакати, а демонструвати і впроваджувати свою солідарну політику шляхом власних зусиль. Це підняття власної економіки, рішуча боротьба з тією ж корупцією».

Крім того, на думку фахівця, не завадив би міжнародний тиск не тільки на російську владу, а й на українську.

«Багато наших олігархів, які сформували владу – бо це влада сформована сьогодні не народом, а олігархами, в тому числі парламент, Кабінет міністрів, Банківська – міжнародна спільнота, ті ж Сполучені Штати, має на них важелі впливу. Це закордоні рахунки, закордонний бізнес, це тиск», – стверджує Скіпальський. Він переконаний: що жорсткішими будуть вимоги, поставлені Заходом українським політикам, тим краще для України загалом.

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