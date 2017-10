США оголосили про нові санкції проти нафтовидобувного сектору Росії через Україну

Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти нафтовидобувного сектору Росії через її дії проти України, накладені відповідно до санкційного закону, ухваленого раніше цього року.

Ідеться про нові обмеження на пряме або непряме надання, експорт чи реекспорт товарів, послуг (крім фінансових) чи технологій для певних різновидів діяльності стосовно фізичних або юридичних осіб, що вже перебувають під санкціями, їхнього майна або майнових інтересів, якщо вони діють в енергетичному секторі Росії, а саме в галузі видобування нафти.

Одне з них забороняє перелічені дії задля дослідження чи здійснення глибоководних, арктичних шельфових чи сланцевих нафтовидобувних проектів, якщо вони можуть призвести до видобування нафти в Росії чи в морі в зонах, на які претендує Росія і які прилягають до її території.

Інше обмеження, крім того, заборонить такі самі дії для згаданих проектів, які будуть розпочаті 29 січня 2018 року чи пізніше і можуть призвести до видобування нафти будь-де. При цьому це друге обмеження буде стосуватися всіх таких проектів, у яких підсанкційні фізичні чи юридичні особи мають хоча б 33 відсотки права власності, а не 50 відсотків, як стосовно інших аналогічних санкцій США.

При цьому, мовиться в оновленій директиві Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, підставою для посилення обмежень є нещодавно ухвалений закон про санкції щодо Росії, відомий як «Закон про протистояння супротивникам Америки через санкції» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, або скорочено CAATSA). Він набув чинності 2 серпня. Частиною цього акту, що запровадив санкції також проти Ірану і Північної Кореї, є «Закон про протистояння впливам Росії в Європі і Євразії» (Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017, або скорочено CRIEEA).

Нинішні обмеження стосуються тільки проектів видобування нафти і не стосуються газовидобувних проектів.

29 вересня США так само повідомили про подальше посилення санкцій проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії відповідно до цього закону. Тоді йшлося про обмеження, що почнуть діяти з 28 листопада, на умови фінансування російських компаній, що перебувають під санкціями, з боку американських юридичних чи фізичних осіб, а також із території США. Для таких російських компаній із енергетичного сектора термін, на який їм можуть бути надані кредити, скоротиться до 60 днів із нинішніх 90, а для підсанкційних компаній із фінансового сектора – до 14 днів із нинішніх 30.

США, як і інші країни «Групи семи» і ще деякі держави, а також ЄС, скоординовано запровадили після початку агресії Росії проти України – спершу у Криму, потім на частині Донбасу – по кілька пакетів санкцій, зокрема, щодо фізичних і юридичних осіб Росії і окупованого Криму, донбаських і кримських сепаратистів та представників колишньої української влади. Деякі санкції стосуються також цілих кількох галузей російської економіки.