Новий виток кризи щодо Каталонії: Іспанія вимагає затримати Пучдемона

Брюссель – Європейський ордер на арешт відстороненого президента Каталонії Карлоса Пучдемона, що перебуває у Брюсселі, нині був надісланий бельгійській владі. Починаючи з цього моменту Бельгія, в принципі, повинна передати іспанському судочинству організатора й лідера ініціативи незалежності Каталонії. Тим часом, іспанська судочинна система пришвидшує темпи переслідування представників відстороненої влади Каталонії: 8 колишніх регіональних міністрів напередодні були взяті під варту та провели першу ніч у в’язниці. У різних куточках Каталонії відбуваються акції протесту проти дій іспанського правосуддя.

Європейська комісія на тлі подій навколо Каталонії, арешти екс-урядовців та інтриги щодо долі відстороненого президента регіональної каталонської влади Карлоса Пучдемона, який переховується в Бельгії, зайняла позицію «нейтралітету». Євроустанова відмовляється давати будь-які коментарі, й на розчарування преси, не підтверджує, чи йтиметься про долю Каталонії під час відвідин президентом Жан-Клодом Юнкером іспанського міста Саламанка, запланованого на наступний тиждень.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи має Іспанія право використовувати за межами своєї території ордер на арешт для переслідування Пучдемона, представник Єврокомісії лише зазначає, що «ця справа виключно у компетенції судових органів, чию незалежність ми цілком поважаємо».

Тим часом, у Німеччині уряд зі свого боку підтримав дії Мадрида в Каталонії та ув’язнення восьми звільнених міністрів сепаратистського уряду. Берлін заявив, що не має підстав коментувати рішення іспанських суддів і додає, що «чітко підтримує позицію глави іспанського уряду Мар’яно Рахоя.

Тим часом, у п’ятницю вранці низка доріг Барселони була перекрита учасниками маніфестацій. Напередодні у Тараґоні, що за сто кілометрів від Барселони, на акцію протесту зібралося близько 5 тисяч осіб, у Лериді, що за 170 кілометрів на захід від столиці Каталонії – приблизно 3 тисячі осіб також приїхали спільно вимагати звільнення ув’язнених. Навіть мер Барселони Ада Колау, яка не підтримує незалежності Каталонії, висловила свій протест проти ув’язнення екс-міністрів, назвавши це «жагою помсти» й кроком проти демократії.

Мадридські судді своїм рішенням надали «каталонській кризі» нового виміру

З моменту минулотижневого оголошення, так би мовити, «мертвонародженої республіки» в цьому іспанському регіоні, пристрасті, що вирували протягом останнього місяця, дещо вщухли. Скасування Мадридом каталонської автономії, зрештою, виявилося не таким трагічним, як видавалося досі, а призначення дострокових виборів на наступний місяць також подіяло на іспанський та регіональний каталонський політикум, як «заспокійливе». Однак, раптові ордери на арешт каталонських міністрів знову спричинили політичний шквал.

Нині ці новини фахівці розцінюють поганими практично для всіх сторін. Насамперед, для самих ув’язнених екс-міністрів, яких незалежницькі видання Каталонії називають політичними в’язнями. Так само й для прихильників незалежності, які, як виявилося після цих буремних тижнів, нічого не передбачили на випадок такого сценарію. Нині їм нічого не залишається, окрім як вдатися до кампанії звільнення своїх соратників. Соціальні протести в Каталонії готуються спалахнути із новою силою і на наступний тиждень вже планується загальний каталонський страйк.

Не на руку нинішня ситуація й самому прем’єр-міністру Іспанії Мар’яно Рахою. Ув’язнення відстоювачів незалежності Каталонії припали на дуже незручний момент: якщо Рахой міг сподіватися, що на позачергових виборах 21 грудня сепаратистські політичні сили поступляться прихильникам єдності Іспанії, то нині це вже видається абсолютно неможливим.

Пучдемон: уряд Каталонії легітимний, а «арешти – це посягання на демократію»

Що ж до самого Карлоса Пучдемона, то іспанська прокуратура видала проти нього та ще колишніх чотирьох каталонських міністрів ордер на арешт. Їх звинувачують у повстанні та підбурюванні до повстання внаслідок оголошення незалежності цього регіону.

Напередодні Пучдемон із Брюсселя звернувся до влади Іспанії, вимагаючи звільнення восьми відсторонених членів виконавчої влади. Заявивши, що арешти – «це посягання на демократію» та «удар по виборах», колишній президент каталонського «женералітату» висловив переконання, що вибори 21 грудня пройдуть «в умовах репресій… безпрецедентних і неприйнятних в демократичній Європі 21-го століття».

«Іспанська влада відмовляється від важливого й необхідного діалогу для вирішення політичних проблем, а замість цього вдається до насилля з боку поліції та до арештів», – заявив Пучдемон, наголошуючи на тому, що «репресії слід припинити», і що вважає очолюваний ним уряд Каталонії законним.