Росії загрожує розпад або катастрофічний крах політичного режиму – російський філософ

«Якщо не Путін, то що?» – з такою публічною лекцією у Празі виступив відомий російський філософ, політолог, журналіст, колишній головний редактор «Русского журнала» Олександр Морозов.
Чи може Росія перейти від нинішнього політичного режиму до іншого, від персоналістського правління до республіки, що таке «постпутін», якого нового «суспільного договору» чекають на «четвертому терміні Путіна» великі соціальні групи – це теми, про які автор розмірковував у переповненій залі бібліотеки імені Вацлава Гавела у рамках фестивалю KULTURUS. Серед тих, хто слухав і дискутував із відомим філософом, були й журналісти Радіо Свобода.
Олександр Морозов не плекає великої надії на розвиток ліберальної демократії у тій державі, тому й ставить запитання: не «хто» після Путіна, а «що» – оскільки вважає, що від прізвища система не зміниться. Розмірковуючи на цю тему, він наводить 4 різні мови опису, які з’явились у Росії за понад 25 років пострадянського транзиту і зараз конкурують між собою.
Ось деякі фрагменти виступу про мови опису:
Олександр Морозов пояснив, чому саме він згадав про ці чотири основні мови: які б заяви чи висловлювання не лунали в політиці – за ними завжди стоїть певна політична реальність і політична сила, відтак будь-яке висловлювання входить до контексту розуміння реальності як такої. І одним з важливих факторів є те, що сам промовець починає створювати ту мову, якою будуть розмовляти у майбутньому.
Якщо всі соціальні групи в Росії далі будуть перебувати всередині «путінізму», то вони можуть перебувати в ньому безкінечно довго, проходячи мутацію разом із Путіним, або з наступним «путіним»
Чи є в цьому «пост-путіні» голоси великих вагомих історичних суб’єктів вже зараз?
Вони просто хочуть, щоб російська політика повернулась до стану «до 14-го року». З їхньої точки зору – до 2014 року, до анексії Криму все було загалом «як треба» за деякими винятками.
Хто би і як би не змальовував сьогодні за допомогою своєї мови стан Росії – ці люди повинні завжди враховувати, що в Росії зараз є два з половиною мільйони людей у погонах, а до цього треба додати і членів родин, і це люди, які, на відміну від 90-х років, не позбавлені зарплатні, їхні соціальні проблеми значною мірою вирішені, вони налаштовані на подальше зміцнення себе, своєї батьківщини, свого соціального світу, своєї присутності в ньому, і це люди, які сприймають для себе самих будь-яку експедицію в Сирію зовсім не як помилкову політику, чи ризиковану, а як прекрасну можливість отримати біографію і наповнити свої життя сенсом. І ці мільйони нікуди з політичної сцени не підуть»
Президентські вибори в Росії, які будуть, – це, зрозуміло, не вибори, це просто перехід на четвертий термін Путіна
Олександр Морозов переконаний, що 2018 рік і «президентські вибори в Росії, які будуть, – це, зрозуміло, не вибори, це просто перехід на четвертий термін Путіна». «Але при цьому довкола переходу на четвертий термін іде боротьба усіх груп, бо для кожної із цих вище згаданих груп важливо перейти на четвертий термін, зберігши свої старі привілеї, оскільки це суспільство станове, і не втратити нічого, та ще й трохи придбати бонусів», – зазначає він.
Радіо Свобода запитало філософа, які, на його думку, ставки Путіна – чи «постпутіна» – в геополітичній грі довкола України? Ось відповідь на це запитання:
Радіо Свобода: Майбутній кандидат на посаду президента Росії Ксенія Собчак назвала тему України найголовнішою у міжнародній політиці Росії і чітко висловилась про те, що Крим – український. Як Ви поставились до такої заяви?
Відповідь про Ксенію Собчак:
Олександр Морозов говорив і про роль соцмереж у нинішніх процесах, які зробили кожного користувача «експертом» в усіх питаннях, а університети перетворились на «освітні послуги», в яких ректори університетів стали просто «менеджерами цих послуг»:
Морозов про соціальні мережі:
Роль медіа, на думку Олександра Морозова, також суттєво змінилась:
Публічна лекція Олександра Морозова відбулася у рамках фестивалю KULTURUS, який триватиме до 10 листопада в столиці Чехії, і має на меті створення платформи між сучасними художниками, музикантами, незалежними журналістами, політологами і правозахисниками Росії, України і Білорусі з колегами у Центральній Європі. Фестиваль, який відбувається уже 5-й рік поспіль, був започаткований у 2013 році зусиллями громадського активіста і художника Антона Літвіна, активного учасника празького Майдану.
Тема цьогорічного фестивалю – «1917-2017. Громадські і культурні форми спротиву тоталітарній і авторитарній державі».
Публічна лекція Олександра Морозова – це був водночас і перший виступ філософа як співдиректора Центру російських досліджень в Карловому університеті, на філософському факультеті, який створюється зараз і на початку наступного року має запрацювати.
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