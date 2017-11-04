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04 Листопад 2017, Київ 08:50
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Капітуляції Путіна немає, але він слабшає під тиском Заходу й України – Фесенко

Капітуляції Путіна немає, але він слабшає під тиском Заходу й України – Фесенко
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«Справа рюкзаків» навряд чи призведе до розпаду коаліції БПП-«Народного фронту», – зазначив у розмові з Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. За його словами, політичний союз Петра Порошенка і Арсена Авакова – «шлюб» за розрахунком. Любові немає, довіри все менше, але є спільне бажання уникнути дострокових виборів. Як вважає експерт, Порошенко зробив висновки з протистояння після перемоги першого Майдану президента Віктора Ющенка і прем’єра Юлії Тимошенко. Також Фесенко назвав найімовірніші версії вбивства Аміни Окуєвої, припустив, чи намагався Дональд Трамп повторити досвід прем’єра Британії Чемберлена, і чи «пустить» Захід «юшку з носа» Володимирові Путіну?

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