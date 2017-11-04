Кому вигідне вбивство сєвєродонецького голови БПП Самарського?

У Сєвєродонецьку, тимчасовому обласному центрі Луганщини, 3 листопада вбили депутата міськради від Блоку Петра Порошенка Сергія Самарського. Поліція розглядає кілька версій,місцеві політики вважають, що вбивство має політичне підґрунтя.

Політичне життя у Сєвєродонецьку, одному з найбільших міст Луганщини, не було тихим і до 2014 року, до початку бойових дій.

Після звільнення від проросійських бойовиків в місті розташували евакуйовані обласні установи – бюджет міста зріс у рази.

Ця частина області (так званий «хімічний трикутник» – Сєвєродонецьк, Рубіжне й Лисичанськ) вважають вотчиною регіоналів, а саме – фінансово-промислової групи Юрія Бойка та Дмитра Фірташа. Бойко свого часу був гендиректором хімзаводу «Зоря» в Рубіжному, потім – директором лисичанського нафтопереробного заводу «ЛІНОС». Фірташ – власник сєвєродонецького хімічного заводу «Азот».

Місто східних пристрастей

Коли громадський активність не був трендом, Сергій Самарський намагався боротися з корупцією у місті. Він був депутатом Сєвєродонецької міськради, публікував статті, у яких вкривав корупційні схеми.

Через проукраїнську позицію у 2014 році потрапив у полон до бойовиків угруповання «ЛНР». Після звільнення вкотре став депутатом міськради, очолив фракцію «Блоку Петра Порошенка-Солідарність».

Останнім часом у міськраді кипіли пристрасті. Минулого року депутати від фракції «Опозиційний блок» за підтримки деяких представників «Батьківщини» і Радикальної партії спробували відсторонити міського голову Валентина Казакова.

На чолі «заколоту» стояв секретар міськради, головний «опоблоківець» Сєвєродонецька Ігор Бутков. Влітку 2017 року мер повернувся до виконання обов’язків, а восени Буткова прибрали з посади секретаря.

Мер Валентин Казаков у липні призначив Сергія Самарського своїм радником, наголосивши, що той буде відповідальним за боротьбу з корупцією у міськраді. Вже через три дні після призначення Самарський заявив на своїй сторінці у Facebook, що йому почали погрожувати.

Серед іншого,Самарський на своїй сторінці у Facebook звинувачував Буткова в організації конвертаційних центрів, у тому, що той протягом 5 років викрадав газ для своєї автозаправки. За повідомленням Самарського, СБУ вилучила у Буткова 5 кілограмів золота і 800 тисяч доларів.

«Опоблоківець» Бутков спростовував звинувачення. Він казав, що під час обшуку вилучили лише ювелірні прикраси дружини і гроші у сумі близько 800 тисяч, але не доларів, а гривень. Це, мовляв, чесні гроші, з яких сплачені податки, а обшук – це репресії.

Який компромат був у Самарського?

Сергій Самарський зник за кілька годин до вечірнього виступу на обласному телеканалі ЛОТ, його одразу стали шукати.

«Мені зателефонували з поліції о другій годині ночі. Я просив, як будуть відомості про Самарського, негайно повідомити мене. Я вважаю, це було вбивство з політичних мотивів. Не пропали ані гаманець, ані телефон, ані інші речі. Це не було вбивство з ціллю пограбування. Кому вигідно? Не відповім, але ви ж бачите, кого критикував Сергій», – каже міський голова Сєвєродонецька Валентин Казаков.

Крім «Опозиційного блоку», певний вплив у Сєвєродонецьку має народний депутат від партії «Наш край» Сергій Шахов. Його помічник Юрій Фурман є депутатом міськради, а в будівлі міськради працює його громадська приймальня. Депутат написав у Facebook, що незадовго до вбивства Самарський телефонував йому.

«Напередодні своєї загибелі Сергій мені казав, що розкопав сенсаційні матеріали по «Азоту» і депутатам від ОБ («Опозиційного блоку» – ред.), а також готував до виходу одразу кілька статей про схеми пограбування в Луганській області», – повідомив Сергій Шахов.

У коментарі Радіо Свобода депутат уточнив, що Самарський повідомив про матеріали стосовно схем розкрадання бюджетних коштів за той час, поки мер був відсторонений.

У Самарського були матеріали стосовно злочинів Ігоря Буткова, які він скоїв раніше, будучи не лише в «Опоблоці»

«Украдені десятки мільйонів гривень. Як народний депутат я також зробив запити у МВС, прокуратуру стосовно цих схем, але поки що відповідей не отримав. Крім того, у Самарського були матеріали стосовно злочинів Ігоря Буткова, які він скоїв раніше, будучи не лише в «Опоблоці», – розповів Шахов.

Вбивство – це «підпалення Рейхстагу»?

Представники «Опозиційного блоку» закликають поки що не робити висновків. На зустрічі депутатів міськради стосовно вбивства Самарського «опоблоківець» Аркадій Коростельов звинуватив керівництво мерії в «піарі на крові».

«Хто кричить «тримай злодія» переважно? Злодій. Тому причини підозрювати той бік у вбивстві є. Давайте дочекаємося висновків слідства», – сказав представник «Опозиційного блоку».

Цієї думки також дотримується голова обласного відділення Комітету виборців України Олексій Свєтіков. Він обіймає посаду з часів перебування при владі на Луганщині «регіоналів», а його коментарі були підтвердженням легітимності перманентних перемог цієї політсили.

Нині Свєтіков пише, що вбивство депутата міськради «перетворилося на політичне шоу з апріорними звинуваченнями не лише конкретних осіб, а й окремої партії». На його думку, це нагадує підпалення Рейхстагу у 1933 році, за яким почалися нацистські репресії стосовно комуністів.

«Чи розглядає слідство різні версії трагедії, крім, зрозуміло, пов’язаної з політичною діяльністю? Наприклад, вбивство з хуліганських мотивів, зведення рахунків у зв’язку з фінансовими взаємовідносинами з третіми особами? Чи винні в підпаленні Рейхстагу вже названі, й попіл Клааса стукає в серце «ригоборів»?» – риторично запитує Свєтіков.

Вбивство голови фракції БПП в (тимчасовому) обласному центрі, безперечно, матиме політичні наслідки.

Вивчити версії, дослідити речові докази і показання свідків– робота поліції, але є ще одна важлива деталь, про яку після вбивства сказав очільник Луганської ОДА Юрій Гарбуз, а у розмові з Радіо Свобода підтвердив міський голова Сєвєродонецька Валентин Казаков. Вбитого Самарського розглядали як одного з кандидатів на посаду секретаря міськради – це важлива посада, якої прагне кожна політична сила.