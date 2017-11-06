«Наші серця розбиті» – Трамп про чергову масову стрілянину в США

Озброєний чоловік відкрив стрілянину в церкві в районі Сан-Антоніо, штат Техас, вранці в неділю, в результаті якої 26 прихожан загинули і не менше 20 отримали поранення.



Жертвам чергового масового вбивства у США було від 5 до 72 років.



Той, хто стріляв також мертвий, і поки що немає ніяких припущень, що проливають світло на його мотиви. Пізніше він був ідентифікований як 26-річний Девін Патрік Келлі, колишній військовослужбовець.



Слідчі з ФБР та Управління контролю за обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів, вогнепальної зброї і вибухових речовин приїхали в маленьке містечко Сатерланд-Спрінґс приблизно за 50 кілометрах від Сан-Антоніо.

У понеділок президент Трамп заявив, що ця масова стрілянина не є проблемою володіння зброєю.

«Я думаю, що психічне здоров’я – ось що є проблемою. За попередніми даними, це була дуже психічно неврівноважена людина; вона мала багато проблем протягом тривалого періоду часу. Ми маємо безліч проблем у нашій країні, пов’язаних із психічним здоров’ям – так само, як і інші країни – але це не проблема володіння зброєю. Зарано говорити про це. На щастя, хтось ще мав пістолет, який вистрілив у відповідь. Якби не це, все було б набагато гірше. Це величезна проблема із психічним здоров’ям. Це дуже, дуже сумна подія. Це чудові люди і дуже, дуже сумна подія, ось як я це бачу», – сказав президент, перебуваючи в Японії, яка стала першою зупинкою в його турне п’ятьма азійськими країнам.



Раніше він назвав стрілянину «актом зла» і закликав до молитви. Він доручив приспустити прапори на федеральних будівлях аж до четверга.

«Ми не можемо висловити словами біль і горе, яке ми всі відчуваємо, і ми не можемо уявити собі страждання людей, які втратили тих, кого вони так сильно любили. Наші серця розбиті», – сказав президент.



Губернатор Техасу Ґреґ Еббот назвав стрілянину в Сатерланд-Спрінґс найбільшим масовим вбивством в історії Техасу. За його словами, потрібно скласти разом «багато частин складної картини».



Співробітник служб громадської безпеки Техасу Фріман Мартін повідомив, що озброєна людина, якого описують, як молодого білого чоловіка, одягненого в чорний одяг і бронежилет, відкрив вогонь з штурмової гвинтівки зовні Першої баптистської церкви і продовжив стрілянину, увійшовши всередину.



Мартін повідомив, що місцевий житель, у якого була своя рушниця, спробував протистояти нападнику, який після цього кинув свою зброю і поїхав на своїй машині. Громадяни кинулися за ним, і незабаром до них приєдналася поліція. Мартін повідомив, що підозрюваний розбив машину відразу за кордоном округу і був виявлений в ній мертвим з вогнепальним пораненням. Поки що неясно, покінчив він з собою або був поранений місцевим мешканцем з рушницею.



Шериф округу Вілсон Джо Такітт каже, що поліція виявила безліч зброї в машині підозрюваного.



Представник ВПС США Енн Стефанек повідомила «Голосу Америки» увечері в неділю, що Девін П. Келлі раніше служив у ВПС.



«Наявні дані підтверджують, що Девін П. Келлі раніше був членом ВПС США, які служили в забезпеченні боєготовності тилу на авіабазі Голломан, штат Нью-Мексико, з 2010 року і до звільнення в 2014 році. У 2012 році Келлі був засуджений військовим трибуналом за двома пунктами статті 128 Єдиного кодексу військової юстиції – загроза застосування насильства до його дружини і дитини. Він був звільнений з війська за негідну поведінку та позбавлений волі на 12 місяців.

Двоє людей були вбиті біля церкви. Решта були застрелені всередині.

Хоча імена жертв публічно не оголошували, пастор Першої баптистської церкви Френк Померой повідомив ЗМІ, що серед загиблих – його 14-річна дочка Аннабель Реней Померой.



Сам пастор під час стрілянини перебував в Оклагомі. Він повідомив ABC News, що повертався в Сатерланд-Спрінґс.



За його словами, всі вбиті в неділю були його близькими друзями. Померой також сказав, що хоче, щоб світ знав, що його дочка «була дуже красивою, особливою дитиною».



Відділення ФБР в Сан-Антоніо повідомило, що його агенти зайнялися розслідуванням, але поки що немає ніяких вказівок на мотиви нападника. ФБР також відзначило, що хоча повідомляється тільки про одного зловмисника, воно вивчає і інші варіанти.



Стрілянина в Техасі сталася через кілька тижнів після масового вбивства в Лас-Вегасі, штат Невада, 1 жовтня. Тоді Стівен Педдок відкрив вогонь по глядачах концерту музики кантрі, убивши 58 і поранивши близько 500 осіб. Педдок стріляв зі свого номера в готелі на 32 поверсі і наклав на себе руки, коли до нього наблизилася поліція. Слідчі в Лас-Вегасі все ще намагаються підтвердити мотив Педдока.