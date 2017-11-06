Трамп: стрілянина в Техасі – це не проблема володіння зброєю

Президент США Дональд Трамп заявляє, що стрілянина у церкві в американському штаті Техас пов’язана із «величезними проблемами із психічним здоров’я», а не з володінням зброєю.

«Я думаю, що психічне здоров’я – ось що є проблемою. За попередніми даними, це була дуже психічно неврівноважена людина; вона мала багато проблем протягом тривалого періоду часу. Ми маємо безліч проблем у нашій країні, пов’язаних із психічним здоров’ям – так само, як і інші країни – але це не проблема володіння зброєю. Зарано говорити про це. На щастя, хтось ще мав пістолет, який вистрілив у відповідь. Якби не це, все було б набагато гірше. Це величезна проблема із психічним здоров’ям. Це дуже, дуже сумна подія. Це чудові люди і дуже, дуже сумна подія, ось як я це бачу», – сказав Трамп 6 листопада, перебуваючи в Токіо.

Щонайменше 26 людей загинули в результаті стрілянини, яку вчинив озброєний чоловік в одній із баптистських церков в американському штаті Техас, неподалік міста Сан-Антоніо 5 листопада. Цей випадок вважають найбільшим нападом на церкву в історії США.