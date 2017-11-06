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06 Листопад 2017, Київ 17:47
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Справа прикордонника Колмогорова є прецедентом для України, яка воює – Гай

Справа прикордонника Колмогорова є прецедентом для України, яка воює – Гай
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Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних та цивільних справ скасував вирок прикордоннику Сергію Колмогорову і звільнив його з-під варти. Також Вищий спецсуд ухвалив призначити новий повторний розгляд справи Колмогорова в суді першої інстанції. Перебіг справи аналізували у програмі «Ваша Свобода» офіцер запасу, керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай і народний депутат («БПП»), перший заступник голови парламентського комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Микола Паламарчук.

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