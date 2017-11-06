Відкрити вогонь на ураження чи думати про наслідки? Військова прокуратура взялася за військовослужбовців, які не завадили захопленню території аеродрому в Одесі. Але в Україні є і абсолютно протилежний приклад – коли суд засудив до 13 років в’язниці прикордонника, який зупинив на блокпосту в Маріуполі машину за допомогою автомата. Де законна грань між «​стріляти»​ і «не стріляти»​, намагалися розібратися журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Захоплення території аеродрому: цивільні в балаклавах змусили відступити військових у формі. Чому караул не відкрив вогонь? Що написано у статуті? І як прикордонник, який на службі натиснув на курок, отримав 13 років в’язниці?

Одеський військовий аеродром «Шкільний» – місце, куди авіація, зокрема, доставляє поранених з Донбасу.

«Тут знаходяться літаки, які перебувають в системі бойового чергування», – розповідає заступник командира повітряного командування «Південь» Олександр Буряк.

Але це не стало на заваді для чотирьох десятків людей в балаклавах. Вони зносять паркан військової частини і облаштовують свій, потіснивши військових на 12 метрів углиб аеродрому.

Постріл в сторону «Сіті-центру» міг призвести до загибелі цивільних людей

«Не змогли військові з повною впевненістю застосувати зброю – це те, що військова частина знаходиться на території міста. Постріл в сторону «Сіті-центру» міг призвести до загибелі цивільних людей», – пояснює Олександр Буряк.

Реакція прокуратури

Але у військовій прокуратурі іншої думки – звинувачують керівництво частини і караул в бездіяльності.

Дивіться, що відбувається: приниження українського солдата

«А от зараз відбувається фактично протидія постовому військової частини, дивіться, що відбувається: приниження українського солдата», – показує відео головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

На цих кадрах видно: натовп просто відштовхує військового. До того ж він без зброї, хоча, за даними прокуратури, якраз зброю вартовий і повинен був застосувати.

«Чатовий і караульний, який перебуває на охороні об’єкта, має право без попередження стріляти на ураження», – каже Матіос.

Тепер вартовому загрожує п’ять років в’язниці, командиру військової частини – сім.

Прецедент Колмогорова

«Якщо вони мали право – стріляти чи не стріляти, тоді якось дивно виглядає справа Колмогорова, бо він мав право стріляти і стріляв», – звертає увагу волонтер і доброволець Родіон Шовкошитний

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Сергій Колмогоров – прикордонник, якого суд засудив до 13 років в’язниці. 7 вересня 2014 року в Маріуполі він відкрив вогонь по автівці, яка нібито подавала дивні сигнали, а потім не зупинилася.

Ми виконували наказ

«Ми виконували наказ по затриманню автомобіля», – пояснює засуджений військовослужбовць Держприкордонслужби України Сергій Колмогоров.

«Машина ось тут стояла, не доїжджаючи колодязя, вся була зрешечена», – показує місце події жителька Маріуполя Любов Пегарева.

Саме тут тоді загинула жінка. Вона була на пасажирському сидінні. Водій залишився живим і, за словами самого Колмогорова, незабаром після інциденту поїхав у Росію.

«Він жодного разу не був на судах, він поїхав ще в 2014 році. Він вийшов один раз на скайп, адекватно нічого не сказав, по суті він навіть мене не впізнав, виявляється», – розповідає Сергій Колмогоров.

Ні, хлопці, тут не один стріляв, це несправедливо

«А звідки вони знають, що прикордонник один убив. Ні, хлопці, тут не один стріляв, це несправедливо, це нечесно, як це? Стрілянина була тут масова і як вони дізналися, що ось саме його куля їй потрапила?», – запитує Любов Пегарева.

Сам Колмогоров визнає: з ним одночасно стріляли ще восьмеро товаришів по службі. І всі, запевняє, діяли згідно зі статутом.

Там цілий ряд подій стався: і крики, і жести, і стрілянина в повітря, але водій проігнорував повністю всі вимоги

«Все як годиться, я ж не перший рік служу, тому я прекрасно знаю як це все робиться. Там цілий ряд подій стався: і крики, і жести, і стрілянина в повітря, але водій проігнорував повністю всі вимоги», – пригадує Колмогоров.

Приморський суд Маріуполя засудив Колмогорова за статтею «умисне вбивство». Апеляційний суд Донецької області рішення залишив у силі.

«Позбавлено життя громадянина України, позбавлено життя людину і позбавлено з невідомих причин, бо ухвалено рішення, що необхідно в цьому випадку застосовувати зброю», – доводив під час судового засідання перший заступник прокурора Маріуполя Микола Сластін.

«Стріляю – отримаю термін, не стріляю – теж. Маячня»

Суд третьої інстанції, в Києві, викликав небувалий ажіотаж – підтримати Колмогорова прийшли десятки людей.

«Це перший прецедент, коли прикордонник був визнаний винним в неправомірному застосуванні зброї», – констатує перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк.

За те, що зробив Сергій, давали 10 днів відпустки, тому що людина зупинила злочинця на посту

«Коли я служив «срочку», наприклад, ходили в караул – за те, що зробив Сергій, давали 10 днів відпустки, тому що людина зупинила злочинця на посту», – розповідає товариш по службі Сергія Колмогорова Василь Решетилов.

Але засідання перенесли на 6 жовтня. Про це письмово попросив прокурор, сам при цьому в суд не з’явився. У той же день Генпрокурор прийняв у себе ініціативну групу з підтримки Колмогорова і написав у Фейсбуці.

Якийсь рядовий солдат, що він собі думає? Стріляю – отримаю термін, не стріляю – теж. Маячня

«Якийсь рядовий солдат, який несе службу, караул, вахту, охорону, дивлячись на цю ситуацію, що він собі думає? Ага, іде напад на мою частину, на мій блокпост, я стріляю і отримую термін ув’язнення. Я не стріляю і теж отримую термін – ну, власне, маячня», – розмірковує доброволець, волонтер Родіон Шовкошитний.

Чим керувався в момент нападу караул в Одесі – слідству ще належить дізнатися. Як і юристам військової частини – потягатися із забудовником. Адже документи, які підтверджують право Міноборони на землю, датовані 1948 роком. А це, схоже, не дуже вагомий аргумент проти групи підтримки в балаклавах.

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