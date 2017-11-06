Українці готові захищати єдність Іспанії (світова преса)

Часопис El Mundo, який видається у Мадриді, пише про створення батальйону українських добровольців, які готові зі зброєю захищати єдність Іспанії. Данське періодичне видання Berlingske торкається питання виплат Полу Манафорту з «чорної каси» Януковича. Ірландська газета The Irish Times повідомляє про проблеми в українсько-польських стосунках.

Іспанський щоденний часопис El Mundo друкує статтю «Хай живе Король Ісус: 300 українських добровольців бажають захистити єдність Іспанії зі зброєю у руках». До статті додається відео, на якому троє осіб сидять за столом, а за ними, окрім ікон та християнських релігійних символів, висить ще й портрет диктатора Іспанії Франсіско Франко. Один із чоловіків, вбраний у все чорне, піднімає праву руку і розпочинає своє звернення з іспанського франкістського заклику: «Хай живе Король Ісус!». Далі цей чоловік повідомляє українською, що 300 українських бійців – ветеранів АТО готові прийти на захист єдності Іспанії. Видання пояснює, що Спілка ветеранів АТО об’єднує бійців із колишніх республік Радянського Союзу, які воювали на боці України в збройному конфлікті на Донбасі. Далі газета наводить витяги з промови Віталія Чорного, представника ветеранів АТО та духовного провідника добровольчого батальйону «Свята Марія». Іспанське видання додає, що самі бійці цього батальйону називають себе «хрестоносцями ХІІІ сторіччя» або «християнським Талібаном».

«На базі ветеранів АТО вже сформований батальйон, який за першим покликом іспанського народу та іспанського короля готовий зі зброєю в руках вирушити на захист єдності іспанської держави», - заявив Віталій Чорний.

El Mundo зазначає, що, на думку Чорного, сценарій, який був розіграний на територіях, утримуваних проросійськими сепаратистами на сході України, може також мати місце і в Каталонії. Чорний також каже, що в його батальйоні було 5 іспанських добровольців, які допомагали в боротьбі проти російської агресії. Іспанський часопис наголошує, що, на думку Чорного, за сепаратистськими рухами на українських територіях Донеччини, Луганщини та у Криму, так само як і за сепаратистами в іспанському регіоні Каталонія, чітко простежується рука Москви.

Видання пише, що перед тим, як узяти зброю до рук, Віталій Чорний був молекулярним біологом. Він брав участь у подіях на Майдані і відтоді, як зазначає газета, Чорний «веде свій хрестовий похід» проти росіян. Це, на думку іспанського часопису, є до певної міри парадоксальним, бо ж каталонські сепаратисти взяли на озброєння багато елементів, які використовувала українська революція на Майдані. Найкращим прикладом цього, як указує іспанська газета, постало відео «Допоможіть Каталонії», яке практично один до одного копіює подібне українське відеозвернення під час подій на Майдані.

Тим часом, як завершує іспанський часопис, 300 українських добровольців чекають на розвиток подій. Дехто з них, як пише газета, має сильні релігійні переконання, деякі хочуть віддячити своїм іспанським побратимам, які прийшли на захист єдності України, інші просто ненавидять Росію та комунізм. У кінці своєї промови Чорний знову здіймає праву руку, кажучи іспанською: «Хай живе Іспанія!» – «Viva España!».

«Хай живе Король Ісус: 300 українських добровольців бажають захистити єдність Іспанії зі зброєю у руках»

Найстаріше періодичне видання Данії Berlingske публікує статтю «Мільйони з «чорної каси»: українські гроші платили радникові Трампа». У матеріалі повідомляється, що українська влада і надалі намагається вирахувати, куди поділися крадені мільярди президента-втікача Януковича. Нині американське слідство у справі колишнього керівника виборчої кампанії президента США Дональда Трампа допомогло цій справі з дещо несподіваного боку. Газета пише, що коли звинувачений у корупції екс-президент України Віктор Янукович утік із країни 2014 року, він кинув не лише свій палац, приватний зоопарк і підземний гараж, забитий спортивними автівками. Українські слідчі також знайшли рукописну «чорну книгу розрахунків». Данське видання нагадує, що на більш ніж 400 сторінках цієї книги було занотовано тисячі готівкових виплат друзям і наближеним до екс-президента. Згідно з інформацією українських активістів, ці гроші були вкрадені з державної скарбниці України. Одне ім’я, як пише газета, згадується на сторінках цієї облікової книги кілька разів. Йдеться про колишнього керівника виборчої кампанії президента Трампа – Пола Манафорта.

Berlingske додає: не дивина, коли звинувачення американських слідчих щодо Манафорта торкаються відмивання грошей на суму 18 мільйонів доларів. Упродовж років українські слідчі органи намагалися розібратися з подвійними рахунками, які постають кричущими доказами зловживань екс-президента Януковича громадськими коштами і порушення виборчих законів. Згідно із записами «чорної каси» Януковича, Манафортові було сплачено 12,7 мільйона доларів, проте сам Манафорт відкидає все це. Нині, як пише данське видання, ФБР звинувачує Манафорта та його партнера Ріка Гейтса у приховуванні двох мільйонів доларів від американської влади. Ці кошти, як вважають американські слідчі, були відмиті через купівлю нерухомості, а також через офшорні зони на Сейшелах та Кіпрі. Далі часопис наводить слова директора українського Центру протидії корупції Дар’ї Каленюк.

«Справа Манафорта постає чудовим зразком того, як корумповані лідери з бідних країн платять за те, аби «відмивали» їхню репутацію за кордоном», – каже Дар’я Каленюк.

Данський часопис принагідно нагадує, що Пол Манафорт попередньо надавав поради диктаторові Філіппін Фердинандові Маркосу, а також конголезькому диктаторові Мобуту Сесе Секо. Західні радники, як зазначає газета, відіграли ключову роль у сходженні Януковича на посаду президента України. Манафорт і Гейтс заснували фірму в Брюсселі, яка мала б подавати Януковича як прозахідного реформатора. Тодішній посол США в Україні Джон Гербст писав у службовій записці, що Манафорт допоміг партії Януковича змінити свій образ з мафіозного притону на легітимну політичну партію.

«Українські сліди ведуть до США»

Популярний часопис Ірландії The Irish Times друкує статтю «Історичні війни» знову додають напруження українсько-польським відносинам». У матеріалі повідомляється, що Польща та Україна знову зіштовхнулися в питанні історії, пов’язаному з Другою світовою війною. Саме цей момент, на думку ірландського видання, може отруїти ключове східноєвропейське партнерство проти дедалі войовничішої Росії. Газета додає, що українська революція 2014 року та конфлікт із Москвою, а також обрання популістської партії «Право і справедливість» у Польщі 2015 року посилили націоналістичні тенденції в обох країнах разом з обопільними звинуваченнями щодо сумної спадщини подій 1940-х років. Ірландський часопис звертає увагу на те, що Варшава звинувачує Київ в оспівуванні українських бійців, які, як вважає Польща, вбили десятки тисяч поляків на теренах західної України, а також у неспроможності стати на заваді плюндруванню цвинтарів з польськими могилами. Київ погоджується, що українські повстанці часів війни чинили звірства, проте відкидає постулати Варшави, що це був акт геноциду, додаючи, що Польща не здійснила зусиль, аби стати на заваді вандалізму українських могил на її території.

The Irish Times цитує міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського, який заявив, що уряд його країни запустить схему, за якою людям, які мають крайні антипольські погляди, буде заборонений в’їзд до Польщі. Також ірландська газета зазначає, що польський сенатор від керівної партії Ян Зарин пішов навіть далі, виступивши з образливою для України промовою.

«Україна не хоче належати до Римської цивілізації. Вона поводить себе як варвар у питаннях історичної пам’яті», – заявив польський сенатор Ян Зарин.

Водночас ірландське видання посилається на директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який каже, що за останні 3 роки чотири польські пам’ятники були пошкоджені в Україні і всі ці монументи були відреставровані. Тоді як хрести на українських цвинтарях у Польщі були пошкоджені вандалами 14 разів і жоден із цих хрестів не був відновлений.

«Загалом це нагадує мені нашого східного сусіда (Росію), яка бачить себе Третім Римом. Я побоююсь, що у Польщі вже з’явилися політики, які бачать себе Четвертим Римом», – заявив Володимир В’ятрович.

Газета підсумовує, що поміж обопільної критики українські та польські політики визначають напади на пам’ятники і цвинтарі частиною зусиль Росії з метою підірвати українсько-польські відносини.

«Історичні війни» знов додають напруження українсько-польським відносинам»