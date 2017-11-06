Таких, як Колмогоров, в Україні сотні – волонтер Гай

Гості програми «Ваша Свобода»: Мирослав Гай, офіцер запасу, керівник благодійного фонду «Мир і Ко»; Микола Паламарчук, народний депутат (БПП), перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Вищий спеціальний суд скасував вирок прикордоннику Сергію Колмогорову і звільнив його з-під варти. Справу передають на повторний розгляд до суду першої інстанції. Приморський райсуд Маріуполя визнав Колмогорова винним у навмисному вбивстві й засудив його до 13 років ув’язнення. Ця справа є прецедентом для України, бо порушує питання оцінки дій військових в умовах війни, наголосив офіцер запасу, керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай. А побратими, які прийшли підтримати Колмогорова, розуміють – наступними можуть стати вони, додав він. Водночас Гай зауважив, що досі розглядають судові справи проти десятків українських воїнів, які страждають лише через те, що виконували наказ. І про цих «колмогорових» – інформації у пресі обмаль.

Олександр Лащенко: Пане Гай, Ви теж сьогодні були біля спеціалізованого суду і брали участь в зустрічі генпрокурора Юрія Луценка з групою народних депутатів і громадських активістів. Ви вважаєте, що прикордонник виконував наказ і не має нести покарання. Ваша аргументація – чому?

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Можна це назвати АТО, але у нас йде війна! Де летять «Гради». Вже навіть США кажуть, що це гаряча війна – потрібно переглядати способи оцінки дій військовослужбовців

​Мирослав Гай: Ми зараз не даємо оцінку діям Колмогорова, а взагалі порушуємо національне питання оцінки дій військовослужбовців в умовах неоголошеної війни. Можна це назвати АТО, але у нас йде війна! Назвати АТО, де летять «Гради», де ДРГ, складно. Якщо вже навіть США кажуть, що це гаряча війна – потрібно переглядати способи оцінки дій військовослужбовців.

Більшість побратимів Колмогорова, які стояли під судом, розуміють: наступними можуть стати вони

Чи це мають бути військові суди, чи зміна у законодавстві – мають давати оцінки фахівці. Більшість побратимів Колмогорова, які стояли під судом, всі там стоять, тому що розуміють: наступними можуть стати вони.

Дуже багато білих плям. Кулі, схеми руху автомобіля і розміщення військовослужбовців немає

По-друге, ми розглянули всі свідчення захисту – там дуже багато білих плям. Кулі немає, схеми руху автомобіля і розміщення військовослужбовців під час цього інциденту немає. Не проводився обшук приміщення, де проживала ця людина з Донецька. Є свідчення, що була друга група прикордонників, яка отримала наказ зупинити цю машину, тому що в той момент точилися бойові дії.

Машина була за 10 кілометрів від Маріуполя в бік лінії розмежування. Тоді шурували танкові колони противника і розглядався великий ймовірний ризик наступу з моря

Машина була за 10 кілометрів від Маріуполя в бік лінії розмежування. Тоді шурували танкові колони противника і розглядався великий ймовірний ризик наступу з моря, що будуть захоплені стратегічні об’єкти. Напередодні загинуло цивільне населення, бо захопили Новоазовськ, всі дії Російської Федерації супроводжувалися артилерійським обстрілом.

Виявлена автівка блимала фарами у бік моря, а водій ходив і розмовляв по телефону, прикордонники отримали наказ зупинити машину. Вони висунулися до неї, але автівка втекла. Водій потім проігнорував всі накази зупинитися

І коли була виявлена автівка, яка блимала фарами у бік моря, а водій ходив і розмовляв по телефону, то, звичайно, прикордонники отримали наказ зупинити машину. Вони висунулися до неї, але автівка втекла. Нібито водій не побачив знаків розрізнення, злякався військових, потім проігнорував всі накази зупинитися, вискочив на групу Колмогорова. Каже, що не чув наказів – у салоні голосно грала музика.

Жінці зробили операцію. Не сходяться свідчення експерта і медика, вхідний і вихідний отвори

Як трактує слідство, мовляв, Колмогоров хотів вбити. Це неправда – це не навмисне вбивство, бо не міг знати, що є пасажир в машині. Хотів зупинити машину – стріляв би по водію. Жінка померла у лікарні після того, як прикордонниками була надана вся меддопомога, прикордонники викликали міліцію, швидку. Жінці зробили операцію. Вона зазнала поранення у голову. Не сходяться свідчення експерта і медика, який приймав жінку перший, не сходяться вхідний і вихідний отвори.

– Пане Паламарчук, АТО вже не називають те, що відбувається на Донбасі, але ж термін «війна» не фігурує навіть у законопроектах, які нарешті Верховна Рада може розглянути. Тоді як: з одного боку захищають Вітчизну такі, як Колмогоров, а з іншого – мирних мешканців розстріляв – убивця нібито?

Микола Паламарчук: Хотів би повернути в іншу площину – площину законності і рівності перед законом кожного громадянина. Цього всього не було б, якби було проведене слідство так, як це потрібно, встановлені всі обставини, щоб не засудити невинного, так і суд, згідно зі статтею 95 Кримінального процесуального кодексу, відкидає все те, тільки в судовому засіданні встановлює істину. Або суд не встановив істину, або не захотів встановити.

Кажуть, краще на волі винний, ніж два невинних у тюрмі. З людини, яка захищала нашу державу, яку треба представляти до нагороди, робимо вбивцю

Кажуть, що краще на волі винний, ніж два невинних у тюрмі. Сьогодні, можливо, з людини, яка захищала нашу державу, яку треба представляти до нагороди, робимо вбивцю. Суд за таких обставин не повинен був давати йому (Колмогорову – ред.) такий термін.

– Пане Гай, ніхто не применшує всієї підступності агресора, який свою окупацію продовжує вести. Але чи не означає це, що будь-який воїн, патріот має важелі: «що хочу, те й роблю»?

Мирослав Гай: Ні. Будь-який військовослужбовець має діяти згідно зі статутом, який регламентує всю його діяльність, і є законом, має виконувати бойові накази. Все життя військовослужбовця регламентується статутами і наказами.

На фронті пластикові пляшки вирізали і примотували скотчем на ноги, а розвідники з 95-ї бригади ходили у розвідку з пакетами, куди складали боєкомплект!

По-друге, йде наступ танкових колон на Маріуполь. Військовослужбовці зупиняють наступ ціною життів, підривів мостів, ціною майстерності своїх дій в жахливих умовах. Кажуть, у військовослужбовців не було розрізнювальних знаків. Коли я був на фронті, ми як взуття використовували пластикові пляшки – вирізали і примотували скотчем на ноги, а розвідники з 95-ї бригади ходили у розвідку з пакетами, куди складали боєкомплект! На той момент переживали шалену кризу… І в мене є підстави не довіряти рішенню суду першої інстанції.

«Колмогорових» багато. У Бахмутівському СІЗО сидять хлопці з «Айдару». Немає вбивства, ніяких катувань, мародерства. Затримали людину без документів, яка прийшла з «ЛНР» і фотографувала наші взводні опорні пункти. Таких людей сотні

Це прецедент для всієї оборонної системи, для всієї системи безпеки. Ми кажемо: військовослужбовці, не стріляйте в разі небезпеки, не виконуйте наказ – можете бути засуджені! Дії військовослужбовців під час нехай і неоголошеної, але війни мають зовсім по-іншому оцінюватися, ніж це може бути у цивільний час!

Таких «колмогорових» багато. У мене немає всіх списків, але в мене є люди. У Бахмутівському СІЗО сидять хлопці з «Айдару». У них навіть немає вбивства, ніяких катувань, мародерства. Просто затримали людину без документів, яка потім виявилася міліціонером, яка прийшла з боку «ЛНР» і фотографувала наші взводні опорні пункти. Вони доставили до командування роти, щоб з’ясувати обставини перебування на режимному об’єкті. Їх досі тримають у СІЗО! Таких людей сотні.

– Пане Паламарчук, Ви є народним депутатом. Щоб такі прецеденти звести нанівець…

Микола Паламарчук: Це залежить від суду. Ми даємо інструментарій для правоохоронців, щоб захищати людей.