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О прекращении поставок воды с подконтрольной Украине Петровской насосной станции сегодня заявили в группировке «ЛНР». Обесточивание насосной станции, которая подает воду на оккупированную территорию Луганской области, украинские водники называют шантажом со стороны энергетиков. В руководстве «Попаснянского водоканала» заявляют, что они оплачивают текущие платежи, в том числе за счет денег, которые поступают с неподконтрольных территорий. В свою очередь энергетики заявляют, что долг водоканала за электроэнергию только продолжает расти, а они не хотят спонсировать поставки воды на подконтрольную «ЛНР» территорию.

«Начальник» дежурной смены так называемого «центра управления в кризисных ситуациях МЧС» группировки «ЛНР» Вячеслав Третьяков первым заявил о прекращении подачи воды, обвинив в этом украинскую сторону.

Без предупреждения остановлена подача воды с Петровской насосной станции

«Без предупреждения остановлена подача воды с подконтрольной Украине Петровской насосной станции, вследствие чего прекращено водоснабжение населенных пунктов Славяносербского района: Весела Гора, Приветное и Обозное», – заявил Вячеслав Третьяков.

Перекачка воды прекратилась из-за обесточивания насосной станции энергетиками. В «Луганском энергетическом объединении» заявляют, что причиной отключения стали долги «Попаснянского водоканала» за поставки электричества. По словам пресс-секретаря «ЛЭО» Евгения Наседкина, долг водников сейчас составляет почти 157 миллионов гривен и постоянно растет.

Мы не можем спонсировать поставки воды в «ЛНР» – «ЛЭО»

Долги «Попаснянского водоканала» постоянно растут

«Долги «Попаснянского водоканала» постоянно растут. Текущее потребление не оплачивается. Так, в октябре водоканал потребил электроэнергии на 9 миллионов 156 тысяч гривен, а заплатил 7 миллионов 805 тысяч. «Луганское энергетическое объединение» не может спонсировать «Попаснянский водоканал», его поставки воды в так называемую «ЛНР» из-за собственного тяжелого хозяйственного положения, санкций НКРЕ и ареста счетов», – рассказал Евгений Наседкин.

Мы получаем оплату с неподконтрольных районов и оплачиваем текущее потребление электричества – директор «Попаснянского водоканала»

В самом «Попаснянском водоканале» обесточивание насосной станции называют шантажом. По словам директора водоканала Ивана Вилкова, оплата текущих платежей сейчас осуществляется. Более того, водоканал в последнее время получает деньги, которые собираются за воду на неподконтрольных территориях. Последняя такая проплата была 10 октября. На днях должен был состояться еще один расчет.

Намечалась проплата на 9 число этого месяца

«Намечалась проплата на 9 число этого месяца, и об этом знает руководитель «ЛЭО», что оплата бы была за электроэнергию. А теперь, с отключением «Петровки» (Петровской насосной станции, – ред.), это вопрос», – рассказал Иван Вилков.

Помимо неподконтрольных правительству территорий, воду от Петровской насосной станции получают и два населенных пункта на контролируемой территории – это село Нижне-Теплое и поселок Артема. Там без воды остались 500 абонентов.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)