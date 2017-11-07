Городам Донецкой области сокращают объемы подачи воды

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Подачу воды в городах Донецкой области сократили на 15 процентов. Такое решение приняли областные власти совместно с компанией «Вода Донбасса». Всему виной накопившиеся долги. Горожане должны водоканалам, те – поставщику воды, а поставщики – энергетикам. В итоге теперь в Краматорске вода будет идти по часам. Чиновники обещают решить проблему и возобновить круглосуточное водоснабжение Краматорска.

Пенсионерка Нина Владимировна сетует, что из-за неплательщиков должны страдать те, кто исправно платит. Как и остальные краматорчане, она готовится к почасовой подаче холодной воды.

«А почему те, кто платит, должен страдать!? Ну, мы же платим! Я не одобряю это ни в коем случае», – говорит женщина.

Население задолжало местному водоканалу 40 миллионов гривен. Предприятие должно коммунальной компании «Вода Донбасса» 20 миллионов. Поэтому последние и сократили объёмы подачи воды в город. Такая картина и в других городах области.

Идут переговоры, пытаемся найти общий язык

«В Артемовске, Покровске – вы можете узнать – там та же самая ситуация. Тоже сокращение воды, тоже перебои с водообеспечением происходят. Сегодня идут переговоры, пытаемся найти общий язык относительно восстановления подачи воды», – рассказывает директор «Краматорского водоканала» Александр Спильчак.

Из-за сокращения объемов подачи воды насосы на фильтровальной станции приходится останавливать и набирать техническую воду в резервуары, говорят в водоканале, но в областном департаменте считают, что городские коммунальщики просто шантажируют областное руководство.

Совсем отключать воду – это шантаж

«Это не соответствует действительности. Все оборудование справляется. Сокращение объемов подачи воды на 13 процентов может привести к некоторому уменьшению давления в водопроводных сетях. А совсем отключать воду – это шантаж», – говорит исполняющая обязанности директора департамента ЖКХ Донецкой облагосадминистрации Лариса Гусева.

На сессии деньги будут выделены

Областные коммунальщики обещают восстановить водоснабжение, если города погасят хотя бы половину долга. «Краматорскому водоканалу» до этого не хватает всего 10 процентов. Городской бюджет поможет, обещает краматорский городской голова Андрей Панков: «Полтора миллиона мы выделяем 22 ноября. У меня будет сессия городского совета. На сессии деньги будут выделены, и мы профинансируем недостающие 10 процентов, из-за которых сократили в город поставки воды. Я надеюсь, что сегодня-завтра мы договоримся, что город подключат, и в полном объеме вода будет поступать».

В целом водоканалы подконтрольных городов задолжали «Воде Донбасса» около 600 миллионов гривен.

Но даже, если все долги погасить в одночасье, это не поможет областным коммунальщикам рассчитаться с долгами за электроэнергию – это более миллиарда гривен. Сокращали ли в этой связи объемы подачи воды городам на неподконтрольной территории, чиновники не сообщают.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)