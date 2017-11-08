Хто і чому втік з Росії у 2017-му?

Веро Кул

7 листопада, в день сторіччя «Жовтневої революції» (так у Росії називають захоплення влади більшовиками в 1917 році – ред.), стало відомо, що Росію покинула очільниця правозахисної організації «Русь сидящая» Ольга Романова. Вона повідомила, що виїхала з країни ще влітку. Приводом, за її словами, стало «донесення», яке заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Анатолій Рудий написав на організацію, що допомагає ув'язненим. Рудий звинуватив правозахисницю і «Русь сидящую» в розкраданні бюджетних коштів у великих розмірах. Хто ще покинув Росію у 2017 році?

16 січня до Франції виїхав художник-акціоніст Петро Павленський. У Росії йому загрожує до 10 років колонії у справі про побиття: продюсер «Театр.doc» Всеволод Лісовський звинувачує художника в побитті одного з акторів театру і «спробі зґвалтування» артистки Анастасії Слоніної. 4 травня Павленський отримав у Франції політичний притулок.

21 лютого до Чехії виїхав опозиційний російський журналіст Аркадій Бабченко, творець проекту «Журналістика без посередників». Журналісту надходили погрози після його публікації про загиблих в авіакатастрофі Ту-154 біля Сочі – в мережі з'явилися заклики позбавити його громадянства і притягнути до кримінальної відповідальності.

12 червня до Києва втік російський активіст і член опозиційної партії «Яблуко» Володимир Єгоров після того, як його будинок у місті Торопець Тверської області кілька разів підпалювали невідомі. У Росії проти Єгорова порушили кримінальну справу про заклики до екстремістської діяльності через соціальні мережі. 5 липня стало відомо, що українська влада відмовила активісту «Яблука» в наданні політичного притулку. Пізніше він намагався сховатися на території Білорусі, але його екстрадували з Мінська на батьківщину.

12 червня з Росії виїхав відомий у Пскові тренер з єдиноборств, учасник антикорупційної акції 12 червня Михайло Петров. Він попросив політичного притулку в Естонії через побоювання переслідування з боку влади після того, як він зі своїми учнями розмалював стіни штабу 76-ї десантно-штурмової дивізії у Пскові антивоєнними малюнками.

4 липня Росію покинув опозиційний політик, націоналіст В'ячеслав Мальцев, дізнавшись про порушену щодо нього кримінальну справу про організацію екстремістського співтовариства.

9 липня організатор «Русских маршев» Юрій Горський зміг виїхати до Литви, хоча перебував під домашнім арештом у справі про екстремізм. 14 серпня стало відомо, що він отримав письмову відповідь від литовської міграційної служби про те, що його прохання про політичний притулок буде розглянуте.

31 липня стало відомо, що з країни виїхав лідер гуртів «Нуль» і «Федір Чистяков Бенд» Федір Чистяков після того, як у Росії заборонили релігійну організацію «Свідки Єгови», членом якої він є. Пізніше Чистяков скасував усі заплановані в Росії концерти.

7 вересня з Росії поїхав фігурант «болотної справи» Іван Непомнящий, який вийшов на свободу 24 серпня. Восьмого вересня Ярославський обласний суд залишив чинним рішення про адміністративний нагляд на Іваном. Якби він залишився в Росії, то не зміг би залишати межі Московської області (родина Івана живе в Сергієвому Посаді), а також не міг би виходити з дому з 10-ї вечора до 6-ї ранку. Йому також було б заборонено ходити на мітинги.

9 вересня в прямому ефірі «Еха Москви» стало відомо, що Росію покинула російська журналістка Юлія Латиніна. В ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» вона розповіла, що побоюється переслідувань в Росії після того, як невідомі підпалили її автомобіль. Латиніна заявила, що не може більше «ризикувати життям батьків».

Оригінал матеріалу – на спецпроекту «Настоящее время»