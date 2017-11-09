«Історичне протистояння» Польщі та України сягнуло нового витка (світова преса)

«Історичне протистояння» між Польщею та Україною сягнуло нового рівня – польські газети повідомляють, що Варшава заборонить в’їзд директору Українського національного інституту національної пам’яті Володимиру В’ятровичу. А темою англомовних публікацій є, зокрема, корупція і боротьба з нею у Саудівській Аравії та в Азербайджані.

Протистояння між Польщею та Україною навколо питань історії сягнуло нового витка. Про це повідомляє польська газета Dziennik ​

Польська газета з посиланням не неофіційні джерела, повідомляє, що Міністерство закордонних справ Польщі під керівництвом Вітольда Ващиковського заборонило в’їзд директору Українського національного інституту національної пам’яті Володимиру В’яровичу.

Нещодавно міністр оголосив, що буде складено перелік українців, яким буде заборонено в’їзд до Польщі. Однак офіційно він не хотів би їх називати, бо в міністерстві хотіли б, щоб усі, хто є у списку, з’ясували це на кордоні, чи можуть вони потрапити до Польщі чи ні. Повідомлялося про те, що до «чорного списку» будуть внесені особи з «антипольськими поглядами», зокрема люди які демонстративно носять мундири СС «Галичина».

Такі плани польської влади мають своїх палких прихильників. «Бандерівець В’ятович не в’їде до Польщі! Для Польщі він є persona non grata! Час на наступних!» – коментує у Твіттері Томаш Жимковський, член парламенту та віце-президент правої партії Союз реальної політики.

Прокоментувати новину про себе встиг вже і сам Володимир В’ятрович. На своїй сторінці в мережі Facebook він написав: «Вже кілька років є персоною нон-ґрата в Росії. Нині кажуть отримав заборону в’їзду в Польщу. Мене більше непокоїть не обмеження власного пересування, а те, що демократична Польща зазвучала в унісон з авторитарною Росією».

Саудівська Аравія Боротьба з корупцією чи за владу?

Розслідування корупції на найвищому рівні у Королівстві Саудівська Аравія принесло вже перші результати. Як повідомив генеральний прокурор королівства, йдеться про зловживання – корупцію та розтрати останніх десятиліть – щодо 100 мільярдів доларів. У результаті розслідування була заарештовано 201 особа, а 208 осіб було допитано з минулої суботи. Як повідомляє британський часопис The Guardian, який стежить за цією справою, ці цифри є набагато більшими, ніж повідомлялося раніше, що означає, що протягом тижня відбулися подальші арешти.

Саудівська Аравія: 201 людина затримана у розслідуванні корупції на 100 мільярдів доларів

Серед арештованих у звинувачених у корупції – 11 принців, 38 офіційних осіб та бізнесменів. Утримують заарештованих у різних готелях по країні, включно з п’ятизірковим готелем Ріц-Карлтон у столиці Ріаді.

Коронний принц Саудівської Аравії веде розслідування як керівник новоствореного антикорупційного комітету. Цей факт приводить деяких оглядачів до думки, що ці арешти свідчать не так про боротьбу з корупцією, як про консолідацію влади коронного принца, 32-літнього Мохамеда бін Салмана.

Азербайджанська «грошевідмивальна» машина

Про журналістське розслідування справи відмивання коштів в Азербайджані пише Глобальна мережа росзідувальної журналістики. Це – ґрунтовна публікація, яка в деталях описує, як працює азербайджанський «грошовий лондромат», в якому було відмито майже 2,9 мільярда доларів через європейські банки та компанії.

Як було скорумповано європейську та американську політику

Публікація розповідає, що у вересні схему описала данська газета Berlingske у співпраці з Центром дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Але навіть попри те, що між 2012 і 2014 роками влада Азербайджану арештувала та змусила замовкнути багатьох журналістів та правозахисників, серед них і журналістку-розслідувачку Азербайджанської редакції Радіо Свобода Хадіджу Ісмайлову, – схема продовжувала працювати. «Деякі гроші, викрадені у країні та відмиті на Заході, використовувалися для «відмивання» репутації країни та на підтримку розкішного стилю життя», – мовиться в публікації.

У самій статті розповідається про історію за лаштунками історії, про те, як нині працюється журналістам та активістам в Азербайджані, і про те, як допомога громадянського суспільства вплинула на поширення результатів їхньої роботи.