Дещиця: немає підтвердження заборони в’їзду до Польщі для В’ятровича

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляє, що наразі немає підтвердження заборони в’їзду до Польщі голові Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича.

«У нас немає офіційного підтвердження, що голові Інституту національної пам’яті України заборонено в’їзд до Польщі», – повідомив Дещиця агентству «Укрінформ».

Раніше сьогодні польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на свої неофіційні джерела повідомило, що Володимиру В’ятровичу заборонили в’їзд до Польщі.

«Уже кілька років є персоною нон ґрата в Росії. Зараз, кажуть, отримав заборону на в'їзд до Польщі. Мене більше турбує не обмеження власного пересування, а те, що демократична Польща зазвучала в унісон з авторитарною Росією», – прокоментував Володимир В’ятрович імовірну заборону на своїй сторінці у Facebook.

Останніми днями в Польщі залунали заяви чільних політиків на тему «небажання України йти на історичне порозуміння з Польщею» і «антипольських настроїв» в Україні.

Із заявами польських діячів уже висловлювали незгоду в Україні, нагадуючи, що не раз пропонували Варшаві піти на історичне порозуміння, але на спільних, а не на суто польських позиціях.

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» 2015 року, відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Таке протистояння і розпалювання пристрастей навколо нього призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, зокрема, з дипломатичними місіями країн, що далі загострило ситуацію.