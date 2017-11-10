В Україні досі не розставлені крапки над «і» – Бабич про дипломатичні відносини з Росією 

Заява народного депутата Івана Вінника про необхідність розірвати дипломатичні стосунки з Росією знаходить підтримку в українському експертному середовищі. Наприклад, політична експертка Богдана Бабич вважає, що зволікання з цим розривом псує імідж України на міжнародному рівні та вводить світову спільноту в оману. При цьому зберігати дипломатичні відносини з Москвою заради продовження Мінського процесу немає сенсу, зауважує екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Хоча дехто з фахівців припускає, що Захід може просити Україну не робити таких різких кроків і, натомість, пропонують розривати зв’язки з Росією не одразу, а поступово. В МЗС України цю пропозицію наразі не коментують, в оточенні президента Росії Володимира Путіна вважають, що від цього постраждають інтереси «і українців, і росіян».

Розірвати дипломатичні відносини України з Росією запропонував депутат від «Блоку Петра Порошенка», секретар парламентського комітету з національної безпеки та оборони Іван Вінник. Він заявив у коментарі Радіо Свобода, що планує внести відповідну поправку до прикінцевих положень законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

«Я запропонував у прикінцевих положеннях зобов’язати Кабмін у тримісячний термін з дня набрання чинності цим законом денонсувати, розірвати, відкликати підпис під протоколом про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Росією… Після цього дипломатичні відносини будуть розірвані. Це не значить, що ми не зможемо за потреби підтримувати певний обсяг торговельних відносин, що обов’язково припинять роботу консульські відділи МЗС України у Росії», – пояснив Вінник.

На думку Івана Вінника, збереження чинних дипломатичних відносин з Росією в умовах її збройної агресії означатиме ослаблення українських міжнародних позицій, адже сприятиме тому, що Україну сприйматимуть як слабку, непослідовну державу, думку якої можна не враховувати.

Іван Вінник уточнив, що в разі розірвання відносин певні дипломатичні контакти з Росією все ж можуть відбуватися, але через країну-посередника. Водночас він спростував повідомлення в російських медіа про те, що, мовляв, Україна вже пропонує як посередника якісь конкретні країни, зокрема Білорусь.

Політологиня Богдана Бабич впевнена, що розірвати дипломатичні відносини з Росією треба було вже давно, адже це – адекватний крок, аби визначити статус України як такої, що постраждала від військової агресії іншої держави.

«Росія всюди заявляє, що це (збройне протистояння на Донбасі – ред.) – «громадянський конфлікт», це «внутрішня проблема України». І ми юридично на правовому полі не можемо довести, що це інакше. Тому що в нас немає законних підстав для цього, законопроектів відповідних», – констатувала вона в ефірі «Ранкової Свободи».

Законопроект про деокупацію, який нині перебуває на розгляді в парламенті, передбачає визнання Росії країною-агресором, проте Бабич стверджує, що цього недостатньо. Натомість аргументи проти розриву дипломатичних відносин не мають під собою підґрунтя, адже такий крок не означає повної заборони на взаємодію між країнами.

Це абсолютно не означає розірвання двосторонніх договорів, хоча Росія вже розірвала договір про дружбу

«Це не означає автоматичне припинення консульських відносин – це раз. По-друге, це абсолютно не означає розірвання двосторонніх договорів, хоча Росія вже розірвала договір про дружбу в односторонньому порядку, анексувавши Крим», – констатує вона.

Крім того, на думку політологині, ухвалення законопроекту та припинення дипломатичних відносин дозволило б українським громадянам позиватися проти Росії для відшкодування збитків, яких завдали військові дії. Загалом, впевнена вона, це надало б Україні механізми для захисту своїх прав на міжнародному рівні. ​

Ми не можемо скористатися навіть Женевською конвенцією

«Із заручниками в нас яка ситуація? Ми не можемо скористатися навіть тією ж Женевською конвенцією, яка допомагає врегулювати питання військовополонених. В нас же АТО», – наводить приклад вона.

​Збереження дипвідносин із країною-агресором, окрім усього іншого, псує імідж України, додає експертка.

«До цього часу в нас не розставлені крапки над «і», і, якщо чесно, дуже багато моїх знайомих іноземців дивуються, чому це відбувається, чому ми так нерішуче себе поводимо», – розповідає Бабич.

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко посилається на міжнародні документи, такі як Віденська конвенція про дипломатичні відносини чи Конвенція про право міжнародних договорів, відповідно до яких припинення дипломатичних відносин не означає повного припинення взаємовідносин.

Водночас зволікання з цим він вважає невиправданим.

Наявність дипломатичних відносин допомогла нам надати допомогу будь-кому з тих, кого російська влада – хоча це не влада, це режим – захопила?

«Наявність дипломатичних відносин допомогла нам надати допомогу будь-кому з тих, кого російська влада – хоча це не влада, це режим – захопила?», – ставить риторичне питання Огризко.

Наводячи приклад тієї ж таки Грузії, дипломат нагадує, що посередницею між Тбілісі та Москвою після п’ятиденної війни в 2008 році виступає Швейцарія, що залучення третьої сторони є загальноприйнятим міжнародно-правовим інструментом в таких випадках.

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Швейцарські дипломати мають більше можливостей впливати на Росію, ніж грузинські. Так само і в нашому випадку

«Я вам скажу більше: швейцарські дипломати мають більше можливостей впливати на Росію, ніж грузинські. Так само і в нашому випадку: думаю, якби це були дипломати з якоїсь західної країни, реакція на їхні звернення була б трохи більшою, ніж на звернення наших», – припускає Огризко.

Як і Богдана Бабич, Володимир Огризко вважає такий крок логічним і послідовним. Водночас він не очікує, що припинення дипломатичних відносин нашкодить перемовинам в рамках Мінського процесу, адже вони все одно нерезультативні.

Якщо вже очільники ОБСЄ сказали, що Мінський процес зайшов у глухий кут – це річ, зрозуміла навіть дітям

«Якщо вже очільники ОБСЄ сказали, що Мінський процес зайшов у глухий кут – для мене це свідчення, що це річ, зрозуміла навіть дітям. Бо ОБСЄ – така структура, яка в останній момент говорить на біле біле, а на чорне чорне», – зауважує дипломат.

Експертка Інституту суспільно-економічних досліджень Олена Снігир також зазначає, що розірвання дипломатичних відносин з Росією Україні, безперечно, потрібне, проте уточнює: воно було актуальнішим на початку російської агресії. Зараз же, за її словами, Україна має більш нагальні питання, в той час як розрив дипвідносин не припинить війну.

«Такий крок сьогодні виглядатиме швидше як піар-хід. Потрібно напрацювати позицію міжвідомчу, зробити такий собі аудит відносин України з Росією: де ми можемо різати, виставляти бар'єри, а де це пройдеться по живому і більше нашкодить Україні. Тому що наше завдання – виграти цю війну», – нагадує Снігир.

Богдана Бабич вважає, що, хоча розривати дипломатичні відносини варто було з самого початку російської агресії, зараз для цього також є всі причини.

Так, в нас є важливі справи, але це теж важлива справа. Одне одному не заважає

«Так, в нас є важливі справи, але це теж важлива справа. Ніщо не заважає логічно продовжити те, що ми зараз робимо із законопроектом про реінтеграцію Донбасу. Одне одному не заважає, ми маємо робити це паралельно», – стверджує політологиня. На її переконання, утримуючись від припинення дипломатичних відносин і надалі, Україна вводить міжнародну спільноту в оману та дає Росії можливості для подальших спекуляцій щодо природи конфлікту на Донбасі.

Речниця МЗС України Мар’яна Беца раніше сказала: «Це питання (розриву дипломатичних відносин з Росією – ред.) є важливим, але водночас дуже чутливим. Тому ми наразі його не коментуємо».

Але вона уточнила, що найближчим часом МЗС України повідомить медіа свою позицію щодо можливості припинення дипломатичних відносин з Росією.

Деякі російські медіа вже назвали цю заяву «антиросійською», а також повідомили, що український депутат нібито «вже вніс» відповідну поправку про розрив дипломатичних відносин у законопроект про реінтеграцію Донбасу.

МЗС Росії пропозицію Вінника наразі не коментувало. Водночас представник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав можливий розрив дипломатичних відносин між Україною і Росією суверенною справою України. Пєсков додав: якщо офіційний Київ таки піде на цей крок, то постраждають інтереси українців і росіян.

«В Україні в останні роки було чимало рішень, які мали найбільш негативні наслідки для врегулювання конфлікту на південному сході України. Напевно, якщо таке рішення ухвалять тепер, то це додатково ускладнить ситуацію», – припустив прес-секретар Путіна. Також він не зміг відповісти на запитання про те, яка держава могла би стати міжнародним посередником між Росією і Україною, якщо дипломатичні зв’язки таки розірвуть.​

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