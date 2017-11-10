Як отримати тарілку супу, якщо не можеш заплатити. Кафе, які безкоштовно годують людей у Празі

Літній і дуже скромний на вигляд чоловік заходить в закусочну в самому центрі міста, а там йому дають гарячу їжу: ситний суп і свіжу випічку. І все це – абсолютно безкоштовно. Кафе – учасник проекту «Стіл для одного», який вже деякий час працює в Празі.

«Я з'їв чудовий суп-гуляш. У нас є спеціальні картки, на них роблять позначку, і ми отримуємо їжу, – розповідає 72-річний Вітек. – Ми дуже вдячні за це. Прекрасно, що у таких людей, як я, є гарантована їжа, яка нам нічого не коштує».

Проект, який допомагає бездомним і людям, які потрапили в складну життєву ситуацію, придумала молода чешка Домініка Фаркасова. Раніше вона працювала в сімейному бістро. Зі своєю ідеєю Домініка прийшла в чеську організацію «Надія», яка працює з нужденними і бездомними. Там її взяли на роботу і проект запустили в пілотної версії.

Тепер Домініка зводить власників кафе з їхніми майбутніми підопічними, які будуть у них харчуватися один раз на день. Грошей з незвичайних клієнтів не беруть, але одне з головних правил – людина повинна приходити в заклад охайною, щоб не дратувати інших відвідувачів.

Ми поки працюємо із шістьма закладами громадського харчування в Празі

«На пілотному етапі проекту ми поки працюємо із шістьма закладами громадського харчування в Празі, – розповідає Домініка. – Важливо, щоб людина, яка живе на вулиці, зрозуміла, що важка ситуація, в яку вона потрапила – це ще не кінець. Вона прийде в кафе, де їй будуть раді, посадять за стіл, де до неї поставляться як до звичайної людини».

Представник організації «Надія» Алеш Стрнад також підкреслює, що їхній проект – першочергово психологічна допомога бездомним: він дає їм можливість знову повернутися до звичайного життя.

Мова не тільки про те, щоб нагодувати тих, хто цього потребує. Необхідно також підтримати їх психологічно

«Мова не тільки про те, щоб нагодувати тих, хто цього потребує. Необхідно також підтримати їх психологічно, дати їм можливість знову відчути себе частиною соціуму», – підкреслює він.

Ладіслав Мразек, господар лавки і закусочної, який годує Вітека, дуже радий, що можна робити щось добре без бюрократії, перерахувань грошей на рахунок і інших зайвих рухів тіла.

Я можу допомогти таким чином множити добрі справи

«Я можу допомогти таким чином множити добрі справи серед своїх співвітчизників, у яких в житті були неприємності або які просто одного разу опинилися не в той час не в тому місці, – зауважує він. – Чоловік, який ходить до нас харчуватися, – у нас з ним абсолютно ніяких проблем не було. Він нічим не відрізняється від інших відвідувачів».

У нас є план до кінця 2018 року – включити в проект ще 50 ресторанів і кафе в Празі. Вже домовилися про початок роботи в Словаччині

Домініка Фаркасова очікує, що вже в наступному році кількість кафе і закусочних, які будуть безкоштовно годувати нужденних, збільшиться щонайменше в 10 разів.

«У нас є план до кінця 2018 року – включити в проект ще 50 ресторанів і кафе в Празі. Ми також хочемо робити це і в інших містах. І вже домовилися про початок роботи в Словаччині», – говорить вона.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»