(Друкуємо мовою оригіналу)

Как четвертый год войны изменил рынок труда и культурную сферу в крупнейших городах подконтрольной Украине части Донецкой области: Мариуполе, Краматорске и Словянске. Какие тенденции развития этих сфер? И почему Донбасс – это не только индустриальный регион? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили культуролог, координатор проекта «Смена: Импульс» фонда «Изоляция» Дмитрий Чепурной, общественная активистка, исследовательница финансирования культурной и креативной сферы в Украине Анастасия Бойчук и экономист, аналитик по миграционной политике аналитическом центре CEDOS Александра Слободян.

– Дмитрий, расскажите о проекте и в чем его польза?



Дмитрий Чепурной: «СМЕНА» – это серия культурных проектов фонда «Изоляция», которая началась в 2015 году. Когда фонд переехал из Донецка, стояла задача не потерять связь с регионом. Поэтому была инициирована «Смена» – такая игра слов, подразумевается изменение и рабочая смена на предприятиях, отсылает к рабочему контексту.

В 2015-16 годах мы работали в Краматорске, Славянске и Мариуполе, а в этом году начинаем новый проект «Смена: Импульс», который охватывает уже и Луганскую область. Это проекты в городах Покровск, Бахмут, Старобельск и Лисичанск. Нам интересно помогать культурным инициативам, проектам и организациям, которые осуществляют культурные проекты именно в регионе.

– Анастасия, что происходит в культурной сфере Донбасса? Происходят ли какие-то изменения?



Анастасия Бойчук: Мы знаем, что с 2014-го может 2015 года на Донбассе начали открываться креативные пространства, коворкинги, происходило много культурных событий.

Децентрализация сейчас дает возможность и механизмы органам городской власти поддерживать развитие культурной сферы

Децентрализация сейчас дает возможность и механизмы органам городской власти поддерживать развитие культурной сферы. В контексте креативного бизнеса, как по мне, исследования этой сферы важны, поскольку раньше мы знали, что Донбасс индустриальный регион, мы всегда понимали, что в этом его сила. Но с 2014 года увидели в этом огромную опасность.

Развитие креативного бизнеса, креативной сферы является путем к восстановлению, переориентации этого региона, чтобы даже вернуть часть людей, которые оттуда сбежали или привлечь тех, кто там никогда не был.

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– А что значит креативная сфера?



Анастасия Бойчук: Это IT, дизайн, фешн-индустрия, кино и весь продакш. Это создание новых высокотехнологичных продуктов. Это сферы, которые могут производить капитал с помощью человеческих ресурсов, но обходя часть тяжелой индустрии. То, что может изменить постоянный вектор работы и существования Донбасса – привязанность к тяжелой индустрии.

– Вы планируете проводить исследование в этой сфере. Какие у вас гипотезы, прогнозы? Какие тенденции развития на Донбассе?



Анастасия Бойчук: Есть конкретные случаи закрытия креативных пространств в Мариуполе. Которые свидетельствуют о том, что с самого начала пространство открылось на грантовые средства, но их либо не хватило, либо была плохо просчитана бизнес-модель.



Мы знаем, что существует проблема найти участников программы по созданию малого бизнеса на Донбассе. Людям предлагались приличные деньги для запуска собственного проекта, нужна была только донбасская регистрация. Но население на Донбассе является менее склонным для создания среднего и малого бизнеса – это одна из причин такой проблемы.



Когда эти программы планировались международными организациями, они не учли этот фактор.

Есть ощущение, что Донбасс становится более открытым

​Александра Слободян: В тех трех городах, которые мы будем исследовать, сейчас заходит много новых организаций. Мы предполагаем, что эти города становятся более открытыми в плане найма работников. Например, в Краматорске находится довольно много офисов международных доноров и мы видим, что много профессионалов из разных частей Украины едут туда. Тут можно делать гипотезы о том, как такой прилив внутренней трудовой миграции в конкретный город может влиять на возможности трудоустройства жителей Краматорска.



Меняется виденье относительно программы самозанятости, есть ощущение, что Донбасс становится более открытым.



– А что это значит, «Донбасс становится более открытым»?



Александра Слободян: Приезжает больше людей из других городов Украины. Раньше таких стимулов приезжать не было.



– А сейчас стимул – это деньги?



Александра Слободян: Экономические амбиции, да. И часто те, кто приезжает из-за экономических факторов, могут и осесть в этих городах на продолжительный период.

– Дмитрий, вы встречались в городах с местными активистами. О чем они рассказывали?

​Дмитрий Чепурной: Многие организации часто не обмениваются опытом, при том, что есть много образовательных программ, у которых большое финансирование со стороны доноров. «До войны Донецк и Луганск общались в Киеве», – как говорил мой друг из Луганска. Организации имеют общие проблемы, но у них нет объединения.



– Какие проблемы?



Дмитрий Чепурной: Прежде всего коммуникация. В небольших городах, в отличие от областных центров, плохо построено сообщество. Возможно, они не понимают своих общих целей, общих ценностей. Общественные организации очень молодые.



При этом, видно большой потенциал в объединении и дальнейшем развитии их деятельности.



– Какая вообще цель вашей работы и других организаций? Каким должен стать Донбасс?



Дмитрий Чепурной: Креативная и культурная экономика развивает плюрализм и инвариантность. Благодаря социальному капиталу, благодаря объединению инициативных людей можно было бы создать новый миф про постиндустриальный Донбасс. И тогда все «хипстеры» поехали бы открывать для себя эти места.



Александра Слободян: В 2012 году было исследование Мирового банка, которое показало, что на Донбассе большой потенциал, высокая продуктивность труда. Было бы логично, чтобы люди из менее продуктивных регионов Украины ездили на Донбасс.

Сейчас появилась возможность улучшить внутренний обмен населения в пределах Украины

Сейчас появилась возможность, правда, из-за сложных неприятных обстоятельств, улучшить внутренний обмен населения в пределах Украины.



Анастасия Бойчук: Раньше я исследовала экономику устойчивого развития и уже тогда заметила, что элементом этой экономики есть развитие культурной и креативной экономики. Плюс, акцент на такой тип дает шанс странам, похожим на Украину, сделать скачек в развитии, если обойди стандартный подход развития лишь индустрии.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)