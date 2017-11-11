Гастролі чичеріних, прилєпіних на Донбасі – не мистецтво, а паскудство – Соня Сотник

За час дії закону про мовні квоти ефір FM-станцій наповнюється україномовними виконавцями. Це констатувала Радіо Свобода ведуча шоу «Камтугеза» на Radio ROKS, співачка, волонтер Соня Сотник. Хоча, додає вона, шлях є непростим – українського року достатньо, а якісної поп-музики бракує. У будь-якому разі минув час, коли квотування зводилося до того, що в ефір запускали передусім композиції «Океану Ельзи» (при всій повазі до Славка Вакарчука). Соня Сотник також розповіла про свої поїздки на фронт, дала оцінку російським гастролерам на окупованій частині Донбасу – чичеріним, прилєпіним тощо, і висловила свою думку, чи варто блокувати виступи тих росіян, які їдуть виступати в українських містах.