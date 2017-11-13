На Росію тиснути не виходить, тому тиснуть на Україну – експерт про інспекторів на Донбасі

В Україну прибуває інспекційна група США. Колишній начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Лопата впевнений, що інспекція має вивчити можливості розміщення миротворців ООН. Натомість керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважує, що перевірка носить регулярний характер і ніякого стосунку до розгортання миротворчої місії не має.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначає, що візит інспекційної групи – це регулярна процедура, передбачена міжнародними угодами, членом яких є Україна. Зокрема – Договором про звичайні збройні сили в Європі та Віденським документом 2011 року.

Здійснюється перевірка розміщення військ, кількість військ, їхня чисельність, екіпірування і так далі. Такі місії в Україну приїздять, за даними Генштабу, близько 60 щороку

«В рамках в основному цих двох міжнародно-правових документів здійснюється перевірка розміщення військ на території, кількість військ, їхня чисельність, екіпірування і так далі. Такі місії в Україну приїздять, за даними Генштабу, близько 60 щороку від різних країн-членів ОБСЄ», – пояснив він в ефірі «Ранкової Свободи».

При цьому Олександр Мусієнко наголошує, що Росія вийшла з Договору про звичайні збройні сили, аби уникнути перевірок, і є інформація, що вона порушила умови договору.

Доцільність таких моніторингів українських збройних сил в експерта викликає сумніви. За його словами, принципові показники на кшталт розташування військових частин чи кількості боєприпасів не змінилися настільки, щоб потребувати перевірок.

«Оці перевірки в рамках цих угод я сприймаю як формальності, виключно як неадекватність з боку наших партнерів, які не розуміють до кінця ситуацію, не розуміють, що Україна воює, що їй, навпаки, потрібна підтримка зброєю і боєприпасами, а не контролювати її нерозповсюдження та неперевищення граничних лімітів, які встановлені зокрема Договором про звичайні сили в Європі», – вважає Мусієнко.

За словами колишнього начальника Генштабу ЗСУ, генерал-полковника Анатолія Лопати, одним із завдань групи є допомога у визначенні, де саме має розташовуватись миротворча місія ООН.

Місія, яка прибуває на Донбас, повинна вивчити доцільність пропозицій (щодо розміщення миротворців) і приймати рішення щодо урегулювання проблем на сході

«Місія, яка прибуває на Донбас, в повній мірі повинна вивчити доцільність цих пропозицій (щодо розміщення миротворців – ред.), тому що вони діаметрально протилежні і, враховуючи думку світової спільноти, мабуть, прийняти якусь пропозицію для людей, які будуть потім обговорювати це питання і приймати рішення щодо урегулювання проблем на сході нашої України. Будемо сподіватись, що люди будуть об’єктивні у своїх висновках», – прокоментував Анатолій Лопата.

Натомість Олександр Мусієнко далекий від думки, що інспекція матиме якийсь стосунок до введення миротворчого контингенту. Він зауважує, що підготовка до розміщення миротворців може початись лише після того, як сторони дійдуть спільного рішення, а до цього, на його думку, ще далеко. Експерт нагадує, що питання миротворців стоїть на порядку денному вже не перший рік, і, можливо, ще тривалий час буде предметом обговорення.

Мабуть, дуже комусь не хочеться, щоб Україна воювала з Росією, але позаяк на Росію натиснути вдається набагато менше, то намагаються тиснути на Україну

«Розумієте, яка виникає ситуація: мабуть, дуже комусь не хочеться, щоб Україна воювала з Росією, і взагалі, щоб відбувалась війна, але позаяк на Росію натиснути вдається набагато менше і важелі впливу набагато менші, то намагаються тиснути на Україну», – вважає він.

Він прогнозує, що проект резолюції може базуватись на російському варіанті або ж враховувати окремі його положення.

«Всі прекрасно розуміють, що для того, щоб отримати голос Росії за такий проект резолюції, треба десь врахувати їхній проект, їхній варіант розміщення такої місії», – констатував Мусієнко.

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