Новий закон про приватизацію має зробити Україну більш привабливою для інвесторів (світова преса)

Іспанський часопис регіону Каталонія La Vanguardia пише про новий законопроект щодо приватизації державних підприємств в Україні. Польське видання Rzeczpospolita торкається питань останнього напруження у польсько-українських відносинах. А італійський часопис La Repubblica написав про арешт двох українських моряків у Генуї за підозрою у вбивстві співвітчизника – капітана їхнього судна.

Часопис іспанського регіону Каталонія La Vanguardia опублікував статтю «Український парламент ухвалює закон щодо приватизації державної власності». Видання зазначає, що ухвалення цього закону є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду і Європейського cоюзу у площині подальшої економічної співпраці та надання фінансової допомоги Україні. Цей законопроект, який був ухвалений в першому читання, і котрий підтримали 258 українських парламентарів, регулюватиме продаж понад трьох тисяч державних підприємств та компаній і допомагатиме досягненню більшої прозорості самого процесу приватизації, а також зробить приватизацію в Україні більш привабливою для інвесторів, додає часопис. Із посиланням на українського прем’єра Володимира Гройсмана, каталонська газета зазначає, що новий закон є важливим кроком у напрямку економічного зростання України, беручи до уваги те, що громадський сектор в Україні є найбільшим джерелом корупції.

La Vanguardia пише, що новий український закон, який має ухвалити парламент, зобов’язуватиме, аби процес продажу великих державних компаній здійснювався під наглядом радників з міжнародних інвестиційних банків, тоді як невеликі об’єкти приватизації продавалися б виключно на електронних аукціонах. Так само, як зазначає іспанська газета, новий закон про приватизацію в Україні передбачає, що продаж державних підприємств може здійснюватися під іноземною юрисдикцією, хоча тут водночас додається, що інвестори з Росії не зможуть брати у цьому участі. Насамкінець барселонський часопис нагадує, що приватизація державної власності в Україні є частиною реформ, яких вимагає Міжнародний валютний фонд для надання наступного траншу фінансової допомоги Україні на суму більшу за 17,5 мільярдів доларів, що було ухвалено 2015 року. Крім того, ця приватизація є вимогою Європейського союзу у світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, як частина процесу, що має привести українське законодавство ближче до європейських норм та стандартів.

«Український парламент ухвалює закон щодо приватизації державної власності»

Одне з найпопулярніших у Польщі періодичних видань Rzeczpospolita ​розмістила матеріал «Директор Інституту національної пам’яті: нові таблиці на могилі Невідомого солдата увіковічнюють чекістів». Йдеться про заяву Володимира В’ятровича, яка стосується нових меморіальних таблиць на могилі Невідомого солдата у Варшаві, встановлених на честь захисників польських населених пунктів на Волині та у південно-східній Польщі. В’ятрович висловив свою думку, що у такий спосіб польська сторона увіковічнює чекістів. Газета додає, що ці меморіальні таблиці присвячені тим, хто воював проти УПА.

«На могилі Невідомого вояка у Варшаві (місце обов'язкового відвідування міжнародними делегаціями) з'явилася таблиця із вшануванням польських вояків, які загинули в боротьбі з УПА. Серед загиблих на теренах Польщі в боротьбі з українськими повстанцями найбільше було саме представників комуністичної безпеки. То ж тепер у Польщі, на державному рівні вшановуватимуться чекісти, зокрема ті, на руках яких кров польських патріотів», – написав у соціальній мережі Facebook Володимир В’ятрович.

Rzeczpospolita зазначає, що між Польщею та Україною останнім часом загострилась суперечка щодо тлумачення історичних подій Другої світової війни, а також повоєнної історії. Президент Польщі Анджей Дуда, у свою чергу, нещодавно заявив, що очікує від президента України Петра Порошенка та прем’єра Володимира Гройсмана, що ті українці, які висловлюють націоналістичні й антипольські погляди, не обійматимуть важливих посад в українській політиці. Саме з огляду на це, як пише польський часопис, речник Порошенка повідомив, що у зв’язку з напруженням у відносинах між Варшавою та Києвом український президент ініціював надзвичайне засідання Конституційного комітету президентів України та Польщі.

«Директор Інституту національної пам’яті: нові таблиці на могилі невідомого солдата увіковічнюють чекістів»

Італійський щоденний часопис La Repubblica ​опублікував cтаттю «Зник капітан корабля «Джанніна», а два члени екіпажу заарештовані за звинуваченнями у вбивстві». Газета пише, що італійська поліція заарештувала двох громадян України – 44-річного Дмитра Савіних та 43-річного Олександра Мальцева. Обидва заарештовані були членами екіпажу контейнеровоза «Джанніна», капітан якого – 51-річний українець Юрій Харитонов – зник за загадкових обставин у ніч між 19 та 20 жовтня. Савіних та Мальцева підозрюють у змові і вбивстві Харитонова. Італійський часопис додає, що обох заарештованих громадян України відвезли до генуезької в’язниці «Марассі». Попередньо спеціальна команда слідчих здійснила допит членів екіпажу контейнеровоза, вилучивши їхні мобільні телефони та планшети. Римське видання повідомляє, що слідчі у цій справі припускають, що капітана контейнеровоза Юрія Харитонова вбили, а його тіло викинули за борт у море. Тіло Харитонова досі не знайшли.

La Repubblica зазначає, що італійські слідчі вважають, що мотивом вбивства Юрія Харитонова могла бути суперечка щодо зупинки двох двигунів судна, що, у свою чергу, призвело до запізнення рейсу контейнеровозу «Джанніна» з порту Джоя Тауро, що на крайньому півдні Італії, до Генуї. Як повідомляють фахівці з розслідування, стало відомо, що саме проблеми з двигунами призвели до того, що капітан Юрій Харитонов погрожував Савіних та Мальцеву можливими негативними наслідками для обох членів екіпажу аж до їхнього звільнення з роботи. На додаток, як пише римський часопис, на палубі корабля виявили сліди крові, а також декілька плям крові було на мундирі одного з підозрюваних українців. Слідчі також замовили здійснення аналізу ДНК всіх членів екіпажу контейнеровозу «Джанніна». Це означає, як пояснює газета, що цілий екіпаж «Джанніни» не має права залишати судно, фактично перебуваючи під «домашнім арештом». Часопис повідомляє, що до Генуї приїхала дружина зниклого українця разом з їхнім 20-річним сином. Дружина Харитонова одразу зробила заяву для поліції, наголосивши, що її чоловік не міг вчинити самогубство.

«Юрій не мав жодних проблем, які могли б призвести до його самогубства. Він був щасливою людиною і не міг дочекатися, аби повернутися додому до своєї сім’ї. Я також не думаю, що він випадково впав у море, бо ж був досвідченим моряком. Тому я побоююсь, що з ним сталося щось жахливе», – сказала дружина українського капітана.