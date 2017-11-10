Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович називає інформацію про заборону йому в’їзду до Польщі «інструментом тиску й шантажу української сторони».

«Невже не зрозуміло, що сам факт поширення такої інформації (за участі міністра закордонних справ) теж є інструментом тиску й шантажу української сторони? …Про заборону можуть оголосити тільки в момент спроби в’їхати до Польщі, а до того зумисно залишати ситуацію невизначеною», – написав В’ятрович у Facebook.

Він додав, що з точки зору українських інтересів «факт офіційного підтвердження заборони чи його відсутність не такі вже й важливі».

9 листопада польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на свої неофіційні джерела повідомило, що Володимиру В’ятровичу заборонили в’їзд до Польщі.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця, зі свого боку, заявив про відсутність офіційного підтвердження заборони.

Останніми днями польські політики заявляють про «небажання України йти на історичне порозуміння з Польщею» й «антипольські настрої» в Україні.

В Україні висловлюють незгоду із заявами польських діячів, нагадуючи, що не раз пропонували Варшаві піти на історичне порозуміння, але на спільних, а не на суто польських позиціях.

Після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» у 2015 році відносини між Польщею й Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння.

На цьому тлі в Польщі спостерігалося знищення низки українських пам’ятників, а в Україні – польських.