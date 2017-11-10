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10 Листопад 2017, Київ 13:20
Новини | Політика

В’ятрович називає інформацію про заборону йому в’їзду до Польщі «інструментом тиску»

Володимир В’ятрович

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович називає інформацію про заборону йому в’їзду до Польщі «інструментом тиску й шантажу української сторони».

«Невже не зрозуміло, що сам факт поширення такої інформації (за участі міністра закордонних справ) теж є інструментом тиску й шантажу української сторони? …Про заборону можуть оголосити тільки в момент спроби в’їхати до Польщі, а до того зумисно залишати ситуацію невизначеною», – написав В’ятрович у Facebook.

Він додав, що з точки зору українських інтересів «факт офіційного підтвердження заборони чи його відсутність не такі вже й важливі».

9 листопада польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на свої неофіційні джерела повідомило, що Володимиру В’ятровичу заборонили в’їзд до Польщі.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця, зі свого боку, заявив про відсутність офіційного підтвердження заборони.

Останніми днями польські політики заявляють про «небажання України йти на історичне порозуміння з Польщею» й «антипольські настрої» в Україні.

В Україні висловлюють незгоду із заявами польських діячів, нагадуючи, що не раз пропонували Варшаві піти на історичне порозуміння, але на спільних, а не на суто польських позиціях.

Після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» у 2015 році відносини між Польщею й Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння.

На цьому тлі в Польщі спостерігалося знищення низки українських пам’ятників, а в Україні – польських.

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