«Декларації «життя по-новому» відійшли на другий план» – політолог про скасування конкурсів на посади голів ОДА

Скасування Петром Порошенком конкурсів на посади голів обласних та районних держадміністрацій – це посилення вертикалі влади українського президента перед виборами, впевнений політолог Андрій Золотарьов. Зі свого боку експерт громадянської мереж «Опора» Олександр Клюжев вважає, що пряме призначення керівників адміністрацій більш реалістичне, ніж непрозорі конкурси. А аналітик Єгор Поляков вважає, що цей крок може допомогти президентській партії на виборах.

Політолог Андрій Золотарьов впевнений: відмова від конкурсів означає лише те, що президент України Петро Порошенко намагається зміцнити свою підтримку на рівні місцевої влади.

Президент вирішує інструментальне завдання: підсилює персональну вертикаль влади

«Країна заходить на новий електоральний цикл, цикл виборів, які будуть в 2019 році, і президент вирішує інструментальне завдання: підсилює персональну вертикаль влади, хоча це йде всупереч деклараціям із децентралізації. Декларації «життя по-новому» відійшли на другий план, а на перший план виходить завдання персонального політичного виживання», – заявив він в ефірі «Ранкової Свободи».

На думку експерта, призначені Порошенком голови місцевих адміністрацій можуть грати значну роль на майбутніх виборах.

На запитання, чи зможе вплинути на вибори ухвалення у першому читанні нового Виборчого кодексу, Золотарьов висловлює сумнів щодо того, що законопроект про виборчу реформу буде ухвалений у другому читанні.

«Хоча там певні обмеження для адмінресурсу, використання соціальної корупції є, але головний чинник того, що з ним буде дуже складно пройти друге читання – те, що він робить дуже багато хаосу саме для можновладців. Дуже складна процедура», – аргументує політолог.

Аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев не схильний поєднувати ухвалення Виборчого кодексу та законодавство про державну службу, адже це різні політичні процеси. Натомість вбачає зв’язок між місцевими виборами та сектором держслужбовців.

Значна частина голів райдержадміністрацій балотувалися на посаду голів об’єднаних територіальних громад, або були першими номерами виборчих списків в містах

«На перших місцевих виборах цього року значна частина голів райдержадміністрацій балотувалися або на посаду голів об’єднаних територіальних громад, або були першими номерами виборчих списків в містах, де проводились вибори, – констатує він. – Якщо проаналізувати місцеві вибори 2015, 2016, 2017 років, то ми дійдемо висновку, що завдання щодо забезпечення невтручання чиновників у виборчий процес для України є надзвичайно актуальним».

Натомість затвердження за президентом права призначати очільників місцевої влади Клюжев вважає радше реалістичним кроком.

Важко сподіватися, що ці конкурси будуть реальністю. Це швидше була симуляція конкурсного відбору

«Важко сподіватися, що конкурсна основа на рівні таких посад, які, відповідно до Конституції, належать до призначення президентом України, що ці конкурси будуть реальністю. Тому ми побачили тривалий процес застосування цих конкурсів, і це швидше була симуляція конкурсного відбору, ніж реальність», – вважає він.

На думку експерта, зберігати ілюзію конкурсного відбору, який фактично не є незалежним, було б навіть шкідливо, адже це легітимізує подвійні стандарти щодо застосування конкурсних процедур.

Андрій Золотарьов наполягає на тому, що головною причиною відмовитись від конкурсів було персональне політичне виживання Петра Порошенка, а крім того – припинення декларативних демократичних практик.

Декоративні конкурси – на це був потрібен певний час, ресурси, сили. Навіщо?

«Ці декоративні конкурси – на це був потрібен певний час, ресурси, сили. Навіщо? Нема більше потреби в окозамилюванні. Декорації відходять на другий план. Саме це зараз і відбувається – тут суто цинічна, прагматична політика», – переконаний він.

Аналітик проекту «Рівний доступ до політики» Єгор Поляков зауважує, що призначення голів місцевих адміністрацій президентом підвищує шанси перемоги пропрезидентської партії на виборах.

Оскільки голови ОДА мають вплив в регіоні, вони можуть допомагати партії влади зокрема

«Оскільки голови ОДА і так далі мають вплив в регіоні, то якщо президент може на них якось впливати, то вони, відповідно, можуть допомагати партіям, партії влади зокрема, на місцях якимось чином підвищувати свій рейтинг. Це той самий сумнозвісний адмінресурс, про який завжди говорять. Відповідно, якщо в президента будуть підконтрольні йому голови ОДА, РДА і так далі, йому буде простіше провести БПП до влади у місцевих радах і щодо виборів народних депутатів», – прогнозує він.

Олександр Клюжев прогнозує, що виборча кампанія 2019 року буде достатньо жорсткою.

Президенту, якщо він має намір переобратися, треба дійсно готуватись

«Значна частина гравців буде сприймати це як останній бій. Тому, власне, тут президенту, якщо він має намір переобратися, треба дійсно готуватись. Бажано, щоб ця підготовка була в межах закону», – каже він.

Втім, експерт вважає, що в «закручуванні гайок» Порошенком почасти винен і парламент – мовляв, сильні парламентські політики не виявляють належної ініціативи.

До того моменту, як парламент не буде здатен приймати рішення – м’яч буде на полі президента

«До того моменту, як парламент чи окремі особи в парламенті, окремі політики не будуть здатні приймати рішення – безумовно, м’яч буде на полі президента. Я пам’ятаю дискусію, яка була в 2016 році навколо виборчої реформи, і, на жаль, представники парламенту, який є там ключовим, тоді заявляли, що виборча реформа, вибачте, не в нашій компетенції, а залежить від президента», – згадує Клюжев.

Адмінресурс використовується і буде використовуватись на виборах

Анатолій Золотарьов вважає, що українське суспільство загалом ще не готове до запровадження пропорційної виборчої системи, хоча загалом її підтримує. Причину вбачає в тому, що багатьох самовисуванців підтримують політичні партії, які таким чином здобувають більше місць в органах влади.

«Адмінресурс використовується і буде використовуватись далі на виборах. Ці вибори засвідчили, що перемагає адмінресурс, гроші і – на третьому місці – особистість», – стверджує він.

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