Порошенко може претендувати на другий термін - Голобуцький

Цьогорічне звернення президента Петра Порошенка до депутатів Верховної Ради з нагоди початку нової сесії буде сконцентроване на реформах і політичній відповідальності, вважають експерти. Однак якщо одні з них вважають, що Порошенко цілком може претендувати на другий термін, інші вказують на те, що реформи не мають реального впливу не життя українців.

Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що основний акцент в риториці президента буде на реформах, які здійснює чи ще має здійснити влада. Реформи, на переконання Голобуцького – це основна мета існування з точки зору як власних виборців, так і західних партнерів. Але, наголошує він, населення наразі досить критично оцінює дії президента.

Величезна частина суспільства та політикуму з критикою ставляться до будь-чого, що скаже президент

«Ми живемо в демократичній країні, де все, що не скаже президент, дві третини засобів масової інформації будуть так чи інакше критикувати. Величезна частина суспільства та політикуму з критикою ставляться до будь-чого, що скаже президент», – зауважує він.

Тим не менш, на переконання політтехнолога, Петро Порошенко не полишає надій на друге президенство:

Порошенко ще реально претендує на другий термін. В нього рейтинг другий в країні

«Порошенко ще реально претендує на другий термін. В нього рейтинг другий в країні. Це теж певна оцінка населення, що все ж таки є велика частина людей, яка вірить і бачить ці реформи», – каже він.

При цьому Голобуцький визнає, що деякі реформи дають результати в довгостроковій перспективі, тому зараз цілком можливо, що їх вплив не відчутний.

А голова Комітету економістів України Андрій Новак впевнений: реформи не відчуваються через те, що не дають того якісного покращення, яке від них очікується.

Ніби на словах реформи йдуть, нове законодавство приймається, але від цього краще не стає

«Ніби на словах якісь реформи йдуть, ніби нове законодавство, яке змінює правила гри в тій чи іншій сфері, приймається, але від всього цього краще ситуація в тій чи іншій сфері не стає. Саме тому ми й не відчуваємо, де ж ті реформи», – впевнений він.

На думку економіста, проблема в тому, що глибокі системні реформи підміняються номінальними змінами. Тим не менш, Новак вважає, що виступ президента має на меті переконати і Захід в тому, що українська влада вионкує свої реформаторські функції.

Я впевнений, що виступ президента буде цитуватись в західних ЗМІ, це буде сигнал, що Україна іде шляхом реформ

«Думаю, що виступ президента буде спрямований на дві аудиторії: на те, щоб активізувати свою політичну силу та їхніх партнерів в парламентів та дати позитивний меседж перед приїздом місій МВФ. Я впевнений, що цей виступ президента в парламенті потім так чи інакше буде цитуватись в провідних західних ЗМІ, і це буде сигнал, що Україна іде шляхом реформ», – прогнозує він.

Це той випадок, коли українцям презентують 144 реформи, однак наслідків їх не відчувається, вважає політолог Сергій Гайдай. Окрім безвізу, президенту нині нічого запропонувати народу, зазначає експерт.

Є низка питань, які варто поставити президенту, однак чи має він на них від на них відповіді – питання риторичне, каже Гайдай, згадуючи резонансний випадок із позбавленням громадянства Міхеїла Саакашвілі.

Настільки брутального поводження влади з правами громадянина, як на прикладі Саакашвілі, не було навіть при Януковичі

«Настільки брутального поводження влади з правами громадянина, як на прикладі Саакашвілі, не було навіть при Януковичі, тому він повинен пояснити свої дії. Тому що ні по закону, ні по моральності ці дії ніяким чином не підпадають під вимоги, які післямайданний час пред’являє до влади», – вважає політолог. Крім того, він вказує на «брутальне поводження з Конституцією і силовими органами», висловлюючи впевненість, що вони експлуатуються в політичних цілях.

На думку ж політолога Олександра Палія, зараз країна саме на тому етапі, коли реформи мають проявити себе в дії:

Частина з реформ готова станом на сьогодні і люди нарешті отримають їх в реальності

«Зараз країна фактично підходить до дуже серйозного етапу, коли багато реформ, про які розповідали дуже довго – частина з них готова станом на сьогодні, може бути проголосована і люди нарешті крім слів про реформи отримають їх в реальності. Десь вони краще пророблені, десь гірше, але ми дійшли вже до такої ситуації, що треба рухатися далі», – стверджує він.

Також, за словами Палія, президент найімовірніше закликатиме політиків до необхідності дотримання політичної стабільності та політичної відповідальності, щоб не втратити роки, які лишилися до парламентських і президентських виборів.

Зі свого боку старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко вважає, що українській владі в новому сезоні було б варто приділити увагу зовнішній політиці. Окрім того, щоб зберігати фокус своїх світових партнерів на проблемі Донбасу, необхідно займатись і субрегіональною співпрацею, переконаний він. Згадуючи підписання угод в сфері безпеки з Канадою та Польщею, науковець запевняє, що зупинятись рано:

«Ми маємо підписати подібні угоди в сфері оборони безпеки із Румунією, маємо говорити про подібний діалог із Литвою, із нашими найближчими сусідами».

Крім того, на переконання Кравченка, Україна наразі не має нагальних цілей в напрямку євроінтеграції.

В напрямку Євросоюзу нам бракує нових пріоритетів

«Цього року ми підписали Угоду про асоціацію з ЄС і вона вступила в силу з 1 вересня, ми підписали безвіз. Тобто в напрямку Євросоюзу, на жаль, нам бракує нових пріоритетів. На напрямку НАТО ми декларуємо наше бажання стати членом, але перспективи отримання навіть плану дій щодо членства досить примарні сьогодні», – констатує він.

Внаслідок цього, підсумовує Кравченко, на міжнародному рівні Україні варто шукати нових пріоритетів для співпраці зі своїми сусідами та партнерами.

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