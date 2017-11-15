Прапори інших держав не повинні бути на держустановах України – активісти про інцидент у Берегові

Ужгород – На Закарпатті знову скандал. 12 листопада під час ходи націоналістичних організацій в місті Берегові до 79-ї річниці Карпатської Січі учасники зняли угорський прапор з будівлі мерії, який був встановлений поряд з українським стягом та прапором ЄС. Мерія міста, в якому компактно проживає угорська меншина, заявляє про залякування населення. Дії учасників ходи не сподобались і обласному керівництву. Натомість націоналісти стверджують: прапори іноземних держав не повинні бути на державних установах України.

Берегівський відділ поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області відкрив кримінальне провадження за фактом зняття прапора.

«Провадження відкрите за ст. 296 Кримінального кодексу «Хуліганство», максимальна міра покарання – до трьох років обмеження волі», – коментує Тетяна Щоголєва, речник головного управління Нацполіції у Закарпатській області.

Щоголєва стверджує: є відео, де зафіксовані обличчя людей, які знімали прапор. Прапор передали поліції і практично відразу його повернули на місце.

Організація народної оборони «Карпатська Січ», представники якої зняли угорський прапор з мерії Берегова, планує подавати зустрічний позов до суду про правомірність розміщення прапорів іноземних держав на українських державних установах.

Про це Радіо Свобода повідомив Олег Куцин, командир окремої добровольчої чоти організації «Карпатська Січ». За його словами, влада не розібралась в інциденті з прапором і відволікає увагу спільноти від реальних подій, які відбулися під час ходи до річниці створення Карпатської Січі.

Основним мотивом наших акцій було пікетування консульства Угорщини з вимогами припинити тиск на Україну і припинити роздавати угорські паспорти, і фінансувати сепаратизм

«Бійці «Карпатської Січі», які воювали на фронті приїхали на два дні, щоб провести акції в Ужгороді та Берегові. Основним мотивом наших акцій, окрім ходи, було пікетування консульства Угорщини з вимогами припинити тиск на Україну, відновити історичну справедливість і припинити роздавати угорські паспорти, і фінансувати сепаратизм», – пояснює Олег Куцин.

Бійці, які воювали на східному фронті, бачили, чим закінчувалося вивішування прапорів іноземних держав на державних установах

«Коли відбувалася хода по вулицях Берегова, з боку деяких поліцейських відбувалася провокація, образи, тоді виникли петарди, запалили дим. Бійці, які воювали на східному фронті, бачили, чим закінчувалося вивішування прапорів іноземних держав на державних установах. У них була спонтанна здорова, на мою думку, реакція. Прапор був знятий з мерії міста Берегова, і на камери вручений поліції з тим, щоб поліція попередила порушення українського законодавства і щоб не було порушень закону у подальшому», – додає він.

В організації «Карпатська Січ» наголошують, що прапори іноземних держав не повинні бути на державних установах України

Реакція мерії

Січовики переконують: прапор ніхто не спалював, право нацменшин використовувати власну символіку на заходах і урочистостях поважають, але без втручання у державний устрій України.

Мер Берегова Золтан Баб’як коментарів уникає, але оприлюднив заяву на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Він зазначає, про акцію Карпатської Січі знали як про мирний захід, який переріс у подію, метою якої було залякування.

«Особливо обурливим є той факт, що учасники ходи, змінивши попередньо узгоджений маршрут, спочатку попрямували до угорського генерального консульства, а потім зупинилися біля будівлі міської ради та зняли угорський національний прапор, який був встановлений поруч з українським прапором, прапором Берегова та прапором ЄС, згідно з чинним законодавством, – зазначає Золтан Баб’як.

«Хочу констатувати: спільнота Берегова засуджує екстремістські виступи всякого роду. Хочу висловити вдячність громадянам міста, котрі особисто, через соцмережі чи в будь-який інший спосіб вистояли за європейські цінності, за те, щоб Берегово й надалі залишалося безпечною, толерантною домівкою для представників різних національностей», – додав мер.

Підтримав мера Берегова голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, назвавши поведінку учасників ходи провокативною, а їх самих – «заїжджими гастролерами, котрі в одному ключі з російськими спецслужбами намагаються розхитати ситуацію в Закарпатській області на багатонаціональному ґрунті».

Порядок використання державної символіки органами місцевого самоврядування визначається законодавчо. Це пояснює адвокат Анастасія Бачинська. «Зокрема, у Законі про місцеве самоврядування, статті 22 і 23. Місцевій громаді на установах дозволено встановлювати державні прапори. Територіальна громада може мати свою символіку територіальної громади, однак така символіка має бути затверджена та зареєстрована», – констатує юрист Анастасія Бачинська.

9 липня 2008 року Берегівська міська рада на сесії ухвалила рішення про надання дозволу на використання символіки нацменшин на будівлях установ, організацій та підприємств усіх форм власності.