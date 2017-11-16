58% молоді в Україні задоволені своїм життям (дослідження)

Лише 58% молоді в Україні задоволені своїм життям, підрахувала компанія GFK Ukraine на замовлення Національного олімпійського комітету України. Соціологи провели дослідження про те, як молоді люди оцінюють власний добробут: якість свого життя, відчуття щастя та впевненість у своїх силах.

В опитуванні взяли участь більше від тисячі людей від 14 до 40 років з усіх регіонів України (9% – столиця, 49% – захід і центр, 42% – південь, північ, схід).

Третина з них – із сільської місцевості, чверть – проживає у містах, де є понад 500 тисяч жителів. Чоловіків і жінок було порівно.

За словами дослідників, таке опитування в Україні проводилося вперше, адже раніше в українців запитували переважно про задоволення матеріальним становищем, ніж відчуттям щастя.

Як виявилося, джерелом задоволення молоді є приватне життя та власні досягнення. Натомість сумніви виникають щодо майбутнього, низького матеріального рівня, відчуття небезпеки та незадовільного стану справ у своєму населеному пункті та Україні загалом.

​45% перебувають у шлюбі і мають дітей, 70% працюють, 89% щоденно користуються інтернетом.

Анастасія Шуренкова, представниця міжнародної дослідницької компанії GfK Ukraine зазначила, що рівень задоволення української молоді життям нижчий, ніж у багатьох країнах Європи. Перші місця займають Данія, Фінляндія та Нідерланди, Україна – між Францією (65%) і Португалією (50%).

Особисте життя, стосунки з близькими людьми – це найбільший аспект, яким молодь задоволена

«Особисте життя, стосунки з близькими людьми – це найбільший аспект, яким молодь задоволена. Коли мова йде про особисте, вони можуть мислити, можуть приймати рішення, відчувають себе впевнено і задоволені собою. А далі починають відсотки спадати. Два останні рядки – це ті питання, на які люди відчувають, що взагалі не можуть вплинути – це стан справ в Україні загалом та у вашому місті», – зазначила Анастасія Шуренкова.

На запитання про життєві цілі та чого респонденти хочуть досягти більше від половини сказали про гроші або про роботу. На другому місці – виховання дитини.

У GfK Ukraine також відзначили взаємозв'язок між зайнятістю людей та відчуттям спокою.

Працевлаштовані люди мають вище відчуття власної користі, але більший рівень стресу. Те ж саме стосується наявності дітей – вони надихають на сенс життя, але відбирають у людей спокій та оптимізм щодо майбутнього.

Олександр Білоус, психолог та суспільствознавець зазначив, що задоволення життям дуже пов'язане із особистими та родинними зв'язками між людьми. З іншого боку – людина для щастя має відчувати здатність змінювати світ.

«У цьому моменті ми відрізняється від країн Європи. Найвищий рівень розвитку там корелюється із інфальтивністю молодих людей. Європейська молодь старшає пізніше, а українська – швидко, тому й відповіді більш песимістичні», – відзначає психолог.

Під час опитування молодь також запитали про те, що для них – Олімпійські змагання. Більшість відповіли, що це – важка праця, прагнення до перемоги і гордість за країну.

Під час презентації дослідження НОК презентував сім коротких відео про олімпійські цінності: повагу, дружбу, натхнення, рівність, досконалість, сміливість і завзятість.