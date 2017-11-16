Європарламент пропонує для України, Грузії та Молдови зближення, включно з Митним союзом та Шенгенською зоною

Європейські парламентарі пропонують для України, Грузії та Молдови зближення, включно з Митним союзом із ЄС та Шенгенською угодою.

Депутати Європейського парламенту схвалили 15 листопада пропозиції до зустрічі наступного тижня лідерів ЄС та східних партнерів, щоб організація розвивала фінансово-економічну та політичну підтримку тим державам.

У пропозиції також міститься заклик далі чинити тиск на Росію, яка підтримує сепаратистські утворення в усіх трьох згаданих країнах, що намагаються вийти з під впливу Москви. Парламентська резолюція пропонує дозволити приєднання східним партнерам до Митного союзу ЄС або Енергетичного союзу – за умови суттєвого поступу тих країн у відповідних реформах.

«Створити модель «СП+» («Східне партнерство +») для асоційованих країн, які досягли суттєвого поступу в реформах, пов’язаних з ЄС, щоб запропонувати їм можливість приєднання до Митного союзу, Енергетичного союзу, «цифрового союзу» або навіть Шенгенського простору та скасування роумінгових тарифів для мобільного зв’язку», – запропоновано в одному з параграфів резолюції.

Шенгенська угода, до якої входять більшість держав Західної Європи, передбачає повну свободу пересування без контролю на державних кордонах усередині зони.

Європейський парламент також пропонує, щоб з нагоди саміту «Східного партнерства» ЄС у Брюсселі 24 листопада було обговорене створення фонду допомоги Україні, Грузії та Молдові.

Пропозиції парламентарів не є зобов’язуючими для виконавчих органів Європейського союзу, і головні рішення ЄС схвалюються лише за одностайної згоди усіх країн-членів організації.

Депутати Європейського парламенту вказали на досягнення у трьох країнах, але також вказали на серйозну потребу подальших реформ, «спрямованих на поступову відмову від монополій, обмеження ролі олігархів та запобігання відмиванню грошей і уникання від сплати податків».