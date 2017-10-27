ЄС планує встановити «розумні кордони». Що зміниться?

Брюссель – Шенгенський простір планує протягом двох років створити у себе «розумні зовнішні кордони». Тобто, входячи до ЄС, люди проходитимуть через автоматизовані ворота, які скануватимуть та вноситимуть до однієї бази даних їхні обличчя й відбитки пальців. Велетенський проект коштуватиме чималих грошей, однак, стверджують його ініціатори, убезпечить «шенген» від «нелегалів, фальсифікаторів документів і терористів».

Сталеві загорожі, шлагбауми, стіни й колючий дріт – все це незабаром вже не буде єдиними атрибутами «шенгенських» кордонів. Цього тижня Європарламент підтримав проект створення на перехідних пунктах величезної кількості електронних автоматизованих воріт та сканерів, під’єднаних до однієї мережі даних про кожного, хто подорожує європейськими просторами. Цифрова система входу й виходу з «шенгену» вмить вираховуватиме, чи порушувала раніше особа, яка подорожує, митні правила, чи не має вона кримінального минулого, зв’язків із тероризмом, чи не видає себе за когось іншого.

Євродепутат від Іспанії, автор підтриманої парламентом ЄС ініціативи нової системи реєстрації в’їзду та виїзду на зовнішніх кордонах «шенгену», Августин Діас де Мера особливо наголошує на тому, що вона дозволить посилити й прискорити перевірки на кордонах, оскільки замінить штампування паспортів.

Але встановлення «розумних кордонів» викликане ще й тим, що система терміново потребує оновлення через проблеми безпеки, а також у зв’язку зі збільшенням кількості мандрівників за останні роки. Не останній аргумент – терористи. Скажімо, автор жахливого терористичного нападу, вчиненого на різдвяному ярмарку в Берліні, як виявилося, користувався 15 різними посвідченнями особи, каже євродепутат.

«Це буде дуже корисний інструмент, адже пригадайте того терориста, що атакував берлінський різдвяний ярмарок: він, щоб прибути на територію співдружності, скористався незаконними підробними документами», – наголошує він.

Система електронного контролю виявлятиме «нелегалів»

Не лише паспортні дані, а й ціла європейська база інформації із зображеннями облич, відбитками пальців та іншими даними буде містити ця нова система реєстрації кожного, хто приїхав з держав, що не входять до ЄС, незалежно від того, чи потребують громадяни віз, а чи можуть подорожувати тільки з біометричним паспортом. За підрахунками фахівців, територію ЄС до 2025 року з короткотерміновим перебуванням щорічно відвідуватимуть 300 мільйонів осіб. Логічно, що це вимагає негайного переходу на цифрову базу, твердять європейські функціонери. При цьому зібрані дані, залежно від категорії людей, зберігатимуться від 3 до 5 років. Єдине, що турбує європейців, – знайти рівновагу між конфіденційністю приватних даних та їхнім збереженням для можливого використання слідчими органами.

«Завдяки використанню біометричних даних система буде дуже безпечною і водночас гарантуватиме збір цих даних, – пояснив Діас Де Мера. – Йдеться про недопущення ситуацій, коли люди в’їжджають до ЄС легально, але залишаються там і після того, як термін їхнього перебування завершується. Інтегрована система контролю кордонів виявлятиме це нелегальне перебування на території ЄС».

Приблизна вартість реалізації проекту «шенгенських» «розумних кордонів» до 2020 року складає 200 мільйонів євро та ще 100 мільйонів щорічно витрачатимуть на її експлуатацію.

Отже, як очікується, нова електронна система «шенгенських» кордонів буде запущена в 2020 році. Що ж до того, як вона позначиться на українських туристах, фахівці вказують насамперед на те, що завдяки їй буде значно легше відстежувати громадян, які затримуються в Шенгенській зоні довше від дозволених 90 днів. Очевидно, що для порушників повторний в’їзд до ЄС може бути або обмежений, або ж взагалі заборонений на визначений термін.