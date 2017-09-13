Ловімо попутний вітер у вітрила Євросоюзу – Юнкер

Брюссель – Створити посади президента ЄС і міністра фінансів цього блоку, розширити «шенген» та впровадити євро в усіх державах співдружності. Ось лише деякі тези щорічного виступу в Європарламенті голови Комісії ЄС Жан-Клода Юнкера. Виступ називають історичним: адже окресливши стан справ у європейській співдружності, голова Єврокомісії поділився ідеями, в якому Євросоюзі мали б жити європейці надалі.

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Після останніх, так би мовити, «чорних років» для ЄС – через референдум у Британії, міграційну, фінансову й інші кризи та економічний спад – нині на європейському обрії знову засвітило сонце. Тому нинішній виступ Жан-Клода Юнкера про «стан ЄС» був позначений великими планами, насамперед, більшої євроінтеграції та, з часом, перетворення ЄС на щось на кшталт Сполучених Штатів Європи.

Окреслюючи своє власне абміційне бачення майбутнього Європи, Юнкер мовби ставить себе поруч із фундаторами ЄС, Жаком Делором, Гельмутом Колем, яких він цитував у своєму виступі. Це має бути співдружність держав, що поважають свободу, рівність прав, де не може бути, «робітників другого сорту». У сенсі нинішніх непорозумінь між східними та західними державами ЄС, Юнкер каже, що у співдружності є дві легені, і спільнота житиме нормально, якщо обидві будуть справно функціонувати.

Тож, наголосив Юнкер, на сході громадяни мають мати такі ж високі стандарти життя, як і на заході. ЄС, на його думку, має йти в бік ще більшої інтеграції, створення своєї системи оборони, впровадження євровалюти у кожній державі, які прийматумуть до Шенгенського простору, Румунії, Болгарії та Хорватії. У той час, як євроскептики критикують нинішній виступ, кажучи, що реалії Юнкера нічому не навчили, проєвропейські сили заявляють про справді історичний виступ, напрямками якого має рухатися спільнота наступними роками.

«Давайте відчалювати. Розгорнімо вітрила й скористаймося попутним вітром» – Юнкер

Розширення й геополітичні плани ЄС

На думку Юнкера, протягом роботи Єврокомісії та Європарламенту в нинішньому складі, тобто до 2019 року, приєднання нових держав до ЄС не буде, але у майбутньому співдружність матиме більше ніж 27 держав-членів. Він відчиняє двері для подальшого першочергового приєднання до європейського блоку держав Західних Балкан.

«До завершення каденції нинішньої Європейської комісії та Європарламенту, нових вступів не буде, бо до того часу не будуть виконані необхідні критерії. Але в майбутньому Європейський союз налічуватиме більше ніж 27 держав. У випадку всіх країн, що претендують на приєднання до ЄС, верховенство права, правосуддя та фундаментальні цінності матимуть у переговорах основний пріоритет», – повідомив Жан-Клод Юнкер, додаючи, що його бажання полягає у тому, аби Євросоюз став потужнішим гравцем на міжнародній сцені.

«Щоб мати вагу на світовій арені, ми повинні спромогтися ухвалювати рішення міжнародної політики значно швидше», – заявляє Юнкер.

Він також наголосив, що «шок від Брекзиту» минув, євроскептики потерпіли поразки на цілій низці останніх виборів, а європейська економіка стабілізується. Тож, серед пропозицій із реформування самої структури ЄС, Юнкер запропонував створити посаду міністра фінансів ЄС. Інша ідея чільного єврочиновника: скоротити посаду голови Єврокомісії, об’єднавши головування у Єврокомісії та Європейській раді, створивши одну посаду голови, або «президента ЄС». На його думку, цей крок покращить управління Європейською співдружністю.

«Європейський союз став би зрозумілішим, коли б кораблем керував один капітан», – зазначив Жан-Клод Юнкер.

«Через роки ми будемо більше розчаровані тими речами, які ми не зробили, ніж тими, які зробили» – Юнкер

Однак, на борту цього корабля з березня 2019 року не буде Британії, тож Юнкер нині призначає зустріч всіх 27 лідерів ЄС 30 березня 2019 року, для ухвалення необхідних рішень для побудови потужнішого, безпечнішого та ще більше процвітаючого Євросоюзу. І тоді вже справді перейти від слів до діла, адже без євроскептичних настроїв британців, вочевидь, розвивати проект «Євросоюз» буде значно простіше.

«Ми наразі ремонтуємо дах Євросоюзу, – образно пояснює голова Єврокомісії. – Але сьогодні й завтра ми повинні терпляче, поверх за поверхом, момент за моментом, натхнення за натхненням продовжувати добудовувати нові поверхи будівлі Євросоюзу. Необхідно завершити це будівництво саме тепер, поки є сприятлива погода. Бо коли на горизонті з’являться хмари, а вони одного дня таки з’являться, може бути надто пізно».

Перефразовуючи Марка Твена, Жан-Клод Юнкер резюмує: «Через роки ми будемо більше розчаровані тими речами, які ми не зробили, ніж тими, які зробили».

«Із Віго – до Варни. З Іспанії – до Болгарії. Зі Сходу на Захід: Євросоюз має «дихати обома легенями»