«Слабка ланка слабкого Заходу» – італійський сенатор про Україну

Рим – Після трьох років російської окупації Криму та воєнного конфлікту на Донбасі політологи й дипломати у Європі продовжують наполягати на позаблоковому статусі України. Вони бачать ілюзорними перспективи Києва долучитися до євроспільноти, а сподівання українців стосовно цього вважають наївними. Проблема не лише в слабкій Україні, констатують експерти, а в слабкому Заході, який виявився безпорадним у врегулюванні українсько-російського протистояння. Про це йшлося у Римі під час конференції на тему України, що відбулася днями у стінах італійського парламенту.

«Сучасна Україна у спільному європросторі» – так називалася зустріч, ініційована українськими дипломатами. За підсумками виступів авторитетних промовців швидше йшлося про Україну поза цим простором, принаймні у політичному аспекті. Резюмуючи сказане, висновок напрошується чіткий і добре відомий українцям: не рипайтеся до ЄС, забудьте про НАТО, та й з Росією так-сяк доведеться уживатися (сусідів не вибирають). А наприкінці майже класичне: у слабкій Європі і без кволої України проблем вистачає.

Як незаперечний діагноз пролунала фраза італійського сенатора Луїджі Компанья про те, що «Україна є слабкою ланкою слабкого Заходу». У коментарі для Радіо Свобода він пояснив, що після Другої світової війни політично впливовий Захід (США та ЄС об’єднані Північноатлантичним альянсом) був міцним і дієвим у відстоюванні засад ліберальних демократій на противагу імперіалістичній машині Радянського Союзу. Часи змінилися, і Захід не представляє собою політичного моноліта-важковаговика.

Захід не визнає себе таким, щоб дратувати деспотичну машину путінізму

«Немає більше Радянського Союзу, але й Захід не визнає себе таким, щоб дратувати деспотичну машину путінізму», – додав член італійської делегації парламентської асамблеї ОБСЄ Луїджі Компанья.

Марні сподівання?

У цьому він вбачає також і причину того, що про НАТО Україні годі мріяти. «Перспектива України в НАТО є неможливою, точніше неприйнятною з точки зору Путіна і Росії. І на сьогодні з боку західних демократій я не помітив того імпульсу-запрошення для України стосовно НАТО, на що українці часів Євромайдану так сподівалися», – зазначив сенатор Компанья у коментарі для Радіо Свобода.

За його словами, нахабність господаря Кремля стосовно Криму вже сприймають як майже доконаний факт імперіалістичної операції Путіна. З цього дипломат і політик робить висновок, що США та ЄС дивляться в інший бік, тобто безпорадні щодо відновлення територіальної цілісності України.

Про безпорадність Європи та зацікавлення різних сторін тримати українсько-російський конфлікт невирішеним говорив політичний оглядач Лучо Караччоло, головний редактор геополітичного часопису Limes. На його переконання, ЄС не є нині геополітичним суб’єктом, тому роль Європи у складній українській ситуації просто фіктивна.

Італія та її європейські сусіди бояться дезінтеграції Російської Федерації, тоді як країни, які межують з Росією, можливо, цього і бажають. Тож різні культурно-психологічні аспекти заважають європейцям виробити спільний підхід до Росії та країн, які з нею межують

«Італія на даний момент розглядає проблему Росії швидше через її слабкість, ніж її силу. Іншими словами Італія та її європейські сусіди бояться дезінтеграції Російської Федерації, тоді як країни, які межують з Росією, можливо, цього і бажають. Тож різні культурно-психологічні аспекти заважають європейцям виробити спільний підхід до Росії та країн, які з нею межують», – зазначив політолог Караччоло.

За його спостереженнями, Росія прагне тримати кризу відкритою, щоб не пускати Україну в НАТО. Для США вигідний напіввідкритий конфлікт, бо хочуть зберігати вплив на Німеччину і частина американського істеблішменту не бажає примирення з Росією.

«Євроінтеграція, попри все»

Знаючи про негаразди у Євросоюзі, ми однак рухаємося туди. Україна протягом тривалого часу була поза альянсами, і ми бачимо наслідки – російська агресія застала її саме в такому стані. Тому це вже перегорнута сторінка нашої історії

Чільний представник посольства Естонії в Італії Маркус Сарглепп здивував компетентну частину аудиторії зізнанням, що «їм важко зрозуміти, що ж відбувається в Україні». Нерозуміння нинішньої української ситуації природньо чути від пересічного європейського обивателя, але не від дипломата країни-партнера зі спільним радянським минулим. Хоча, з іншого боку, якщо у цьому зізнаються люди подібного рангу, то ситуація дійсно зайшла у глухий кут, виходу з якого не видно? Водночас як представник країни, що головує у Раді Європи, Маркус Сарглепп запевнив у підтримці здійснення реформ та боротьбі з корупцією в Україні.

На тлі дискусій про позаблокову Україну в умовах реалістичної західної політики українські дипломати стверджують: Україні своє робить і далі йти. «Знаючи про негаразди у Євросоюзі, ми однак рухаємося туди, бо нам добре відомі альтернативи. Україна протягом тривалого часу була поза альянсами, і ми бачимо наслідки – російська агресія застала її саме в такому стані. Тому це вже перегорнута сторінка нашої історії», – заявив перший секретар Посольства України в Італії Дмитро Воловників.