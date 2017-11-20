«Наш мікрофон в розпорядженні всіх, хто працює на користь України» – Ігор Ященко про «Тризуб FM»

Майже два роки у Карлівці, що у 15 кілометрах від Донецька, з волонтерського стоматологічного «доміка», а так його ласкаво називають медики, веде мовлення радіо «Тризуб FM». Його інженерами, ведучими, звукорежисерами є звичайні лікарі-волонтери, що приїхали в Донецьку область лікувати військовослужбовців армії.

Сьогодні «Тризуб FM» – чи не єдиний радіомайданчик, де в прямому ефірі поблизу фронту звучать дискусійні передачі, зустрічі з волонтерами, артистами і співаками, що приїжджають на підтримку солдатів, інтерв’ю з місцевим начальством, медиками, зрештою, звичайнісінькими жителями Донбасу. В основі радіоефіру – українські пісні, що надихають людей, рок-класика і гумор. А вечорами «Тризуб FM» транслює українські новини для людей, що живуть по обидва боки умовного «кордону». Про це в програмі Радіо Свобода «Радиво» розповів співзасновник волонтерського руху «Тризуб Дентал», творець волонтерського радіо «Тризуб FM» Ігор Ященко.

Програма «Радиво» віднедавна лунає в ефірі радіо «Ера FM» по суботах о 9.07

Коли з'явилося радіо, ми почали слухати те, що подобається нам – а це 90 відсотків україномовної музики

– Радіо «Тризуб FM» замислювалося як складова волонтерського проекту «Тризуб Дентал». Стоматологи, які приїжджають сюди з усієї України для створення усмішки нашим захисникам, стикнулися з відсутністю нормального українського контенту. Вони хотіли чути українське радіо, а його тут немає. Тому об'єднання волонтерів Запоріжжя – це навіжені хлопці, для яких немає жодних перешкод, якось в розмові запитало: «Слухай, ну що ще треба? Чим допомогти?». А я їм кажу: «Нам треба якесь радіо». Нам потрібна якась українська музика». Робота ж стоматолога складна фізично, морально і емоційно. Ти постійно очі в очі з клієнтом. І має бути в кабінеті музичний фон, який налаштовує клієнта на позитивний лад. І так відгукнулася ця чудова організація на чолі з Василем Мезенцевим. Коли з'явилося радіо, ми почали слухати те, що подобається нам – а це 90 відсотків україномовної музики: як класика ВВ, «Брати Гадюкіни», «Танок на майдані Конго»…

У нас зворотній зв'язок дуже обмежений. З початком мовлення «Тризуб FM» до нас надходили смс-повідомлення з погрозами. Але у нас був такий випадок: якось на тату-вікенд приїхали наші друзі – і бійцям робили безкоштовно татуювання з українською символікою, прапорами тощо. До нас прийшов місцевий хлопець. Хлопчина дізнався про цю акцію саме з радіо. А ми його питаємо: «Слухай, друже, а що ти хочеш набити?», а він: «Ну, я хочу тризуб набити».

«А звідки ти дізнався?», – запитуємо його.

– А я слухаю ваше радіо.

– А чому ти слухаєш?

– Як чому? А нема чого слухати. Все решта мене задовбало з того боку. А у вас нормальна музика, у вас нормальні хлопці біля мікрофону… Мені подобається.

Радіовояки гібридної війни

Де зараз державне мовлення радіо, телебачення, яке б діставало до «сірої зони», лінії розмежування і покривало б окуповану територію Луганської та Донецької областей? Немає

– На четвертий рік війни повторюємо запитання до влади: а де зараз державне мовлення радіо, телебачення, яке б діставало до «сірої зони», лінії розмежування і покривало б окуповану територію Луганської та Донецької областей? Я Вас здивую, їх тут zero, тобто, нема. Просто тупо немає. Триває четвертий рік війни. Ми кажемо всі: інформаційна війна, але війна – це коли протистоять дві сторони, які між собою воюють. Тут є повне домінування супротивника.

Заради прориву інформаційного вакууму ми започаткували радіопроект «Живемо на війні». Цей проект для того, щоб люди там, за тисячі кілометрів зрозуміли, а також за кордоном (Італія, Франція, Америка, Німеччина), що тут йде і надалі війна.

Коли люди нам з окупованого Донецька пишуть у приват: «Дякуємо вам за український контент» і закінчують фразою: «Звільніть нас!», то це чогось варте.

Не треба чинити так, як Росія в інформаційній гібридній війні. Треба робити свій продукт

Я гадаю, не треба чинити так, як Росія, такими ж методами в інформаційній гібридній війні. Не треба тих дзеркальних відповідей, краще ми цього не зробимо, бо там на це працюють цілі потужні інституції, а у нас аматори. Треба робити свій продукт, це має бути щиро, просто, люди не мають відчувати дистанції між тими, хто готує «інформаційні котлети», і тими, хто споживає.

Наживо військовикам і цивільному населенню

​– У нас працює мікрофон для всіх: для оголошень щодо гуманітарної допомоги, для соціальних, медичних служб, прес-служб військових частин тощо.

До нас у прямий ефір приходять військові, волонтери і не лише українські, а й з діаспори, добровольці, медики, артисти, письменники і співаки, що приїжджають до бійців із виступами. Був ефір з місцевим лікарем, який намагається впроваджувати тут в лікарні медичну реформу.

Наш мікрофон в розпорядженні всіх, хто працює на користь України

На одному з останніх ефірів була гостею дівчинка, яка брала участь у славнозвісній грі «Синій кит». Вона себе ледь не довела до суїциду. І ми з нею тут, у студії, балакали, пояснювали. Нормальна дівчинка, навіть дуже симпатична. Все так розповідала, аж мороз ішов по шкірі. І виявляється причиною цього не є притаманне тільки жителям Донбасу, які тут під обстрілами бла, бла, бла…, не треба нічого нагнітати.

Елементарно: їй бракувало уваги, любові батьків, родичів. І вона мала конфлікт зі своїми друзями. Вона не побоялася показати своє обличчя, а нас же можна дивитися у відеотрансляції в Facebook, промовити свою історію на мікрофон радіо, саме яке слухають її сусіди. Наш мікрофон в розпорядженні всіх, хто працює на користь України. Будь ласка, 30-40 кілометрів діаметром зона покриття нашого радіо.

Докладніше можна почути історію від співзасновника волонтерського руху «Тризуб Дентал», творця волонтерського радіо «Тризуб FM» Ігоря Ященка, увімкнувши аудіоподкаст «Радиво».

Також у програмі є розповідь громадського активіста Романа Доніка про волонтерське інтернет-радіо «Блогер FM», а ще ми розкриємо секрет ведучого радіо «Донбас.Реалії» Дениса Тимошенка, чому він ставиться до своїх донбаських слухачів як до друзів.

Із наступної суботи приєднуйтеся до слухацької аудиторії подкасту «Радиво» в ефірі радіо «Ера FM» о 9.07.

«Радиво» – мотиваційний ранок з людьми, що вас здивують, захоплять, надихнуть, програма про незвичайних– звичайних українців. Знаєте таких? Розповідайте про них на сторінках Радіо Свобода у соцмережах із хештегом #Радиво або пишіть на е-мейл Vol.noskov@gmail.com. Приєднуйтесь до нашого радіокола.