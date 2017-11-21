Для Сталіна Україна була життєво необхідна – Енн Епплбаум

Йосип Сталін використав голод в Україні в 1932-1933 роках на власну користь, щоби вирішити так звану «українську проблему». Про це в ефірі Радіо Свобода сказала американська журналістка, лауреат Пулітцерівської премії, колумніст видання The Washington Post Енн Епплбаум. Вона – авторка книги «Червоний голод: Війна Сталіна проти України», опублікованої цієї осені. За словами Епплбаум, Сталін вважав, що настрої в Україні загрожують успіхам радянської влади. Енн Епплбаум приїхала до Києва на запрошення Києво-Могилянської академії. В інтерв’ю Радіо Свобода вона, зокрема, розповіла, чому, на її думку, існують паралелі між подіями періоду Голодомору і нинішніми діями російського керівництва в Україні.