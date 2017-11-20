Голодомор не має щасливого кінця, на відміну від України – Енн Еплбаум

Книжку «Червоний голод: війна Cталіна з Україною» презентували в Києві. Історія про Голодомор журналістки зі світовим ім’ям Енн Еплбаум вже побачила світ у Британії та США і стала приводом для додаткової уваги до історії України і, зокрема, злочинів сталінського режиму. У Лондоні навіть заговорили про необхідність визнання Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом. В Україні вважають, що після того, як книжку перекладуть українською, вона має отримати і російський переклад.

Історик, журналістка, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Еплбаум розповідає на презентації, що з трьох її історичних книжок ця стала найважчою в написанні. Здавалося, що історія двох років в одній країні мала б швидко лягти у текст, але занурення в архіви привело авторку у 1917 рік.

Це була особлива проблема для Сталіна. Він розумів, що несприйняття Україною комунізму може вплинути на Москву

«Стає зрозумілим підґрунтя Голодомору і також те, що для Сталіна Україна була екзистенційною проблемою. Це не було те саме, як щодо інших республік, як Таджикистан чи Вірменія, це була особлива проблема для Сталіна. Він розумів, що несприйняття Україною комунізму може вплинути на Москву, що практично сталося у 1918-му. Він боявся. Що я хотіла передати в назві, що книжка – більше, ніж про 1932 рік», – наголошує вона.

Браку інформації не було

Енн Еплбаум зазначає, що браку інформації вона не відчувала. Радше навпаки – допомагали історики, але найбільше – відкриті українські архіви. Російськими архівами авторка теж користувалась, але ще тими, які вдалося скопіювати у 90-і роки. Тоді до архівів у Москві вільно допускали західних дослідників і вони копіювали все, що могли, згадує Енн Еплбаум. Тепер доступ вкрай обмежений для всіх, додає вона.

Книжку мають випустити українською мовою, та авторка не відкидає можливості й російського перекладу.

«Головне, для людей у багатьох інших країнах, які читають російською, це важливо. Зокрема, в Росії, щоб вони отримували доступ до цих значною мірою зараз іще унікальних знань, унікальних оприлюднених матеріалів», – зазначив у коментарі Радіо Свобода журналіст Андрій Куликов.

Україна виграє

Енн Еплбаум наполягає, що Голодомор – це акт геноциду. На обговоренні нової книжки у Великій Британії від двох депутатів у Лондоні пролунали думки, що це питання треба знову винести на слухання Палати громад парламенту.

В книжці Енн Еплбаум йдеться не лише про факти Голодомору, а й про боротьбу і знищення української інтелігенції.

Авторка доходить висновку, що ці події вплинули генетично на українців: їх перемішали з етнічними росіянами, перемішались мови, врешті вони перестали розуміти, якої національності вони є, а постійна недовіра до радянської влади відгукується у ставленні до урядовців і в сьогоденні.

На думку Енн Еплбаум, Сталіну не вдалося досягнути тієї мети, яку він переслідував, адже українці змогли зберегти свою ідентичність, що наразі і доводять. Російська еліта зараз вважає Україну загрозою так само, як і Сталін вважав Україну небезпечною для своєї влади, зазначає вона.

Голодомор не має щасливого кінця, але в України може бути щасливий кінець!

«Коли я дописувала кінець, я написала кілька різних варіантів. І найперший з них був не просто негативний… Коли ви намагаєтесь написати історію про Голодомор, то там немає щасливого кінця. Насправді немає нічого доброго, що можна сказати в кінці. Але потім я усвідомила, що Голодомор не має щасливого кінця, але в України може бути щасливий кінець!» – констатує авторка.

Україна виграє в цій війні, але війна ця стосується того, в якій країні хочуть жити українці, наголошує журналістка.