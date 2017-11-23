Кремль захищатиме російського парламентаря – олігарха, заарештованого у Франції

Москва оголосила офіційний протест Франції у зв’язку з арештом у Ніцці у понеділок російського мільярдера і члена верхньої палати російського парламенту Сулеймана Керімова.

«Ми зробимо усе у своїх силах, щоб захистити його законні інтереси», – сказав кремлівський речник Дмитро Пєсков.

Французькі джерела повідомляють, що Керімова відпустили під заставу (5 мільйонів євро) і заборонили виїжджати з регіону на час розгляду звинувачень про його ухиляння від сплати податків.

Кореспонденти французької агенції AFP пов’язують підозри з нерухомістю, яку росіянин купував на середземноморському узбережжі Франції.

51-річний Керімов та його родичі контролюють компанію «Полюс», що є найбільшим виробником золота в Росії.

Агенція Reuters зауважує, що, за правилами французького судочинства, офіційне розслідування часто є кроком до судового процесу, але не обов’язково.

Звинувачення про відмивання грошей та ухиляння від податків у Франції можуть призвести до ув’язнення на термін до 10 років.

Сулейман Керімов походить з Дагестану, що на півдні Росії. Набувши політичних зв’язків він розбудував великий бізнес у галузі корисних копалин.

Американський журнал Forbes вважає, що статки олігарха зараз можуть становити 3 мільярди доларів, але до фінансової кризи 2008 року йому приписували 17,5 мільярдів доларів.

У березні президент Росії Володимир Путін нагородив Керімова відзнакою «за службу на користь вітчизни».