У Франції затримали російського бізнесмена Керімова – посольство

У Франції поліція затримала члена Ради Федерації Росії, бізнесмена Сулеймана Керімова, повідомляють російські інформагенції з посиланням на посольство Росії.

За даними дипломатів, Керімова затримали ввечері 20 листопада в аеропорту французького міста Ніцца. У посольстві додали, що сенатор перебуває під вартою.

Прес-аташе посольства Анна Сличкова в коментарі російському «Інтерфаксу» заявила, що «російські зарубіжні установи у Франції перебувають у постійному контакті з французькою владою й вимагають негайного звільнення Керімова».

У коментарі агентству Reuters представники прокуратури Франції уточнили, що Керімова затримали для допиту в справі про ухилення від сплати податків.

За версією журналу Forbes, Керімов посідає 21-шу сходинку в рейтингу найбагатших росіян. Його статки оцінюють у 6,3 мільярди доларів.