Порошенко запевняє, що зробить усе, щоб Україна отримала черговий транш від ЄС

Брюссель – ЄС може не надати Україні третій транш макрофінансової допомоги. Про те, що шанси Києва отримати 600 мільйонів євро через кілька днів можуть дорівнювати нулю, заявили в представництві ЄС в Україні. Президент Петро Порошенко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, запевнив, що зі свого боку він зробить усе від нього залежне, аби Україна не втратила цієї можливості.

Чотири умови, які Україна повинна була виконати, щоб їй на рахунок надійшов наступний транш макрофінансової допомоги, ще залишаються відкритими. Йдеться про зняття заборони на експорт лісу-кругляка, незапущену досі автоматичну перевірку електронних декларацій, закон про кредитний реєстр НБУ і перевірку інформації про бенефіціарних власників компаній.

Про це, окрім голови представництва ЄС в Україні Юґа Мінґареллі, який застеріг, що для виконання цих умов існує крайній термін, «і він спливає у найближчі кілька днів», нагадував і єврокомісар із політики сусідства Йоганнес Ган.

Президент України Петро Порошенко, який у четвер – напередодні саміту «Східного партнерства» – зустрічається у Брюсселі з європейськими лідерами, на запитання Радіо Свобода щодо долі третього траншу від ЄС каже, що, хоч це питання й не до президента, але він зі свого боку докладе всіх зусиль, аби європейська макрофінансова допомога таки надійшла.

Я буду робити все від мене залежне, щоб і Україна отримала макрофінансову допомогу, і ми розробили проекти нашої співпраці з Євросоюзом на майбутнє

«Я зі свого боку буду робити все від мене залежне, щоб і Україна отримала макрофінансову допомогу, і ми розробили проекти нашої співпраці з Євросоюзом на майбутнє, – каже Петро Порошенко. – Ключова позиція – це «візія-2020», тобто двадцять кроків України з Європейським союзом до 2020 року. Україна має виконувати свої «домашні завдання», а ЄС має виконувати ті зобов’язання, про які ми домовилися. Україні залишилося декілька кроків, які ми не зробили, хоча Євросоюз визнає очевидний прогрес, який Україна зараз забезпечила».

«Осінь реформ»

«За останні три місяці ми мали «осінь реформ», – каже президент України і перелічує: реформа освіти, охорони здоров’я, завершення судової реформи й кіберзахисту, реформа сільської медицини чи ухвалений у першому читанні закон про приватизацію. Порошенко каже, що у відповідь має чіткі повідомлення про величезне задоволення європейських та інших партнерів швидкістю, з якою реформується держава.

Нашим відносинам із Європейським союзом не притаманне слово «обурення»

Водночас на зауваження, що в Єврокомісії, зокрема, з боку єврокомісара Йоганнеса Гана, висловлюють обурення небажанням України скасувати мораторій на експорт деревини та запустити автоматичну перевірку е-декларацій, Порошенко каже: «Завтра я матиму можливість зустрітися із паном Ганом, бо у нас дуже часто заголовки видань не зовсім відповідають позиції. Нашим відносинам із Європейським союзом не притаманне слово «обурення».

Серед вимог, які Україні необхідно виконати, – створення умов, за яких було б неможливо порушувати зобов’язання України щодо зони вільної торгівлі з ЄС (як-от мораторій на продаж лісу-кругляка або запровадження додаткових мит на вивезення товарів), створення автоматизованої системи попередньої перевірки НАЗК електронних декларацій із використанням доступу до всіх реєстрів, в тому числі Державної фіскальної служби.