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23 Листопад 2017, Київ 12:26
Новини | Політика

Порошенко відбув до Брюсселя на саміт «Східного партнерства»

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко 23 листопада відбув до Бельгії. Про це повідомив речник глави держави Святослав Цеголко.

«Президент відбув до Брюсселя, де візьме участь у саміті «Східного партнерства» та проведе переговори з лідерами низки країн», – написав Цеголко у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter.

Саміт «Східного партнерства» відбудеться 24 листопада в Брюсселі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з посиланням на дипломатичні джерела у Брюсселі, пункту про надання перспективи можливого членства країн-сусідів (України, Грузії чи Молдови) в ЄС не буде. Як і на минулому Ризькому саміті, ЄС тільки визнає той факт, що ці країни мають європейське покликання, а їхній європейський вибір розвитку вітатимуть.

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