Конфлікт в Україні не обговорюватимуть на саміті «Східного партнерства» – європейський дипломат

Конфлікти у державах «Східного партнерства», як «заморожені», так і активні воєнні дії в Україні, не входитимуть до центральних дискусій саміту «Східного партнерства», заявив представник європейських дипломатичних кіл на умовах анонімності.

«Східне партнерство» не є інструментом розв’язання конфліктів, а інструмент обговорення того, як нам поглибити й розвинути наше партнерство», – сказав дипломат 21 листопада у Брюсселі. Водночас він пояснив, що однією із цілей платформи «Східне партнерство» є допомога в реформуванні країн-учасниць, яка зміцнила б їхню стійкість і, як наслідок, надала б можливість розв’язання конфліктів.

«Очевидно, що ми намагаємося зміцнити Україну, в цей час, коли вона намагається владнати дуже складний конфлікт на сході та незаконну анексію Криму, яку ми не визнаємо. Але ці конфліктні ситуації не входять до головних дискусій саміту «Східного партнерства», – повідомив європейський дипломат.

5-й саміт «Східного партнерства» відбудеться 24 листопада в Брюсселі. У зустрічах на високому рівні візьмуть участь понад 20 лідерів держав ЄС (решта країн будуть представлені заступниками чи міністрами закордонних справ) і шести країн-учасниць ініціативи, включно із президентом України Петром Порошенком.

Білорусь замість президента Олександр Лукашенка, якого європейці вперше після зняття санкцій запросили до Брюсселя особисто, представлятиме міністр закордонних справ Володимир Макей.

Як пояснюють представники європейських установ, проведення саміту в Брюсселі – це сигнал відданості всіх країн ЄС ідеї просування ініціативи «Східного партнерства», а не лише держав східної та центральної частини співдружності, які досі організовували подібні саміти в своїх столицях.