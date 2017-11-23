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23 Листопад 2017, Київ 11:01
Відео

Лідери ЄС готуються зустрітися зі східними партнерами (відео)

Лідери ЄС готуються зустрітися зі східними партнерами (відео)
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Лідери Європейського союзу готуються до зустрічі, спрямованої на поглиблення зв’язків із шістьма східними партнерами ЄС. Саміт «Східного партнерства» у Брюсселі, який відбудеться 24 листопада, має на меті розвиток торгівлі та просування європейських цінностей у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. ЄС очікує підписання партнерської угоди з Вірменією. Вперше на саміт запросили лідера Білорусі Олександра Лукашенка, та він заявив, що не візьме участі. (Відео AP, EU video, Reuters, RFE/RL)

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