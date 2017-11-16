Комісар ЄС Ган: плату за роумінг між ЄС і Україною ще не скасують, але ми над цим працюємо

Рікард Йозвяк

Брюссель – 24 листопада в Брюсселі відбудеться саміт «Східного партнерства», в якому візьмуть участь 28 країн ЄС, а також шість країн-східних партнерів України, Грузії, Молдови, Вірменії, Азербайджану та Білорусі. Україну представлятиме президент Петро Порошенко. За тиждень до саміту комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та перегорів з розширення Йоганес Ган дав ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода у Брюсселі, в якому накреслив мету наступного саміту, як він бачиться Єврокомісії.

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– Україна, Молдова, Грузія – вони вже мають Угоди про асоціацію, зони вільної торгівлі з ЄС, мають візову лібералізацію… Що ще «Східне партнерство» може запропонувати цим трьом «передовикам»?

Розширення транс-європейських мереж – мереж автошляхів, залізниць до цих країн та з цих країн «Східного партнерства». Це буде з’єднувати ці країни з Європою

– Ну, я завжди кажу їм і всім іншим, що тут йдеться про імплементацію усього цього і зокрема про роботу щодо підтримки та покращення економіки, контактів між людьми, покращення інфраструктури. Підсумовуючи, можна сказати, що йдеться про 20 досягнень до 2020 року, що є найважливішим моментом саміту. Якщо ми зможемо виконати оці конкретні заходи, тоді це зміцнить зв’язки між цією трійкою, а також іншими учасниками та цілим Євросоюзом. Наприклад, розширення транс-європейських мереж – мереж автошляхів, залізниць до цих країн та з цих країн (країн «Східного партнерства»). Це буде з’єднувати ці країни з Європою і надавати нові бізнесові можливості. Інша галузь – енергетичні поєднання, які допоможуть цим країнам урізноманітнити джерела енергопостачання, щоб вони менше залежали від одного поставника, від одного джерела.

– Була ідея зниження тарифів на роумінг і навіть говорили про можливе скасування плат за роумінг для України, Грузії та Молдови – як це було зроблено не так давно всередині ЄС. Чи тут є якийсь прогрес, на Вашу думку?

Коли я відвідую ці країни і дивлюсь потім на рахунки свого мобільного телефону – ясно, наскільки дорогими є дзвінки з цих країн до Європи і навпаки

– Я маю сказати, що я був ініціатором цієї ідеї пару років тому і я не передбачав, який ентузіазм це викличе, але це добре! Бо коли я відвідую ці країни і дивлюсь потім на рахунки свого мобільного телефону – ясно, наскільки дорогими є дзвінки з цих країн до Європи і навпаки. Це, до речі, стосується і країн Західних Балкан. Це те, над чим ми працюємо. Але тут ми маємо справу, скажемо так, із ринком. Тут ідеться про провайдерів мобільного зв’язку, які мають вирішити щодо тарифів, але, звичайно, якщо нам вдалося знайти рішення всередині Європи, то я переконаний, що зможемо знайти рішення – чи принаймні виробити покроковий підхід для майбутнього зниження тарифів на роумінг.

– Але ви б не хотіли давати якісь часові рамки?

– Це неможливо, бо це залежить від компаній мобільного зв’язку, але я дуже відданий тому, щоб над цим працювати.

– Ще один аспект цього саміту – є така можливість, що президент Білорусі Олександр Лукашенко може приїхати до Брюсселя. Чи у Вас є якась достеменна інформація, що він точно буде на саміті. І чи можете пояснити, чому Лукашенка цього разу запросили?

– Я не маю – скажемо так – запевнення чи підтвердження наразі, що він приїде, на відміну від інших лідерів, бо ми запросили країну і це країна має вирішувати, хто від неї братиме участь, хто буде представляти державу.

– Але чому нині говорять, що існує шанс, що Лукашенко цього року може взяти участь у саміті? І чи могли б Ви пояснити, чому цього разу його можлива участь вітається?

Я думаю, що за останні два-три роки вдалося покращити відносини між Білоруссю та Європою на прохання Білорусі

– Найперше, що цього разу, порівнюючи з попередніми часами, немає заборони на поїздки, яка скасована. Я думаю, що за останні два-три роки вдалося покращити відносини між Білоруссю та Європою на прохання Білорусі і, гадаю, ЄС має позитивно реагувати, коли наш сусід зацікавлений у поліпшенні відносин з ЄС. І ми не повинні соромитись – ось чому ми почали переговори, почали більше вивчати питання того, що є можливим. І, звичайно, це пов’язано з правами людини, і в цьому відношенні певне зближення позицій вже дало деякі позитивні результати. Звичайно, треба ще більше зробити, але я переконаний, що якщо Білорусь зацікавлена в посиленні взаємин з Європою – це також матиме позитивні наслідки в царині верховенства права, прав людини тощо.

– Чого конкретно ви хочете досягти на цьому саміті? Чим він запам’ятається?

Проведення саміту у Брюсселі є чітким сигналом, що всі члени ЄС виступають за сильні політичні та економічні взаємини зі східними партнерами

– Найперше, думаю, хотів би наголосити і підкреслити, що вперше такий саміт відбувається у Брюсселі. І це дуже мудре і розумне рішення Естонії, яка відмовилась від проведення саміту у себе, щоби знову не складалося враження, що «Східне партнерство» є чимось, що є в інтересах східноєвропейських членів ЄС, а що «Східне партнерство» підтримується всіма членами ЄС. Відтак, проведення саміту у Брюсселі є чітким сигналом, що всі члени ЄС виступають за сильні політичні та економічні взаємини зі східними партнерами.