Європейська служба зовнішніх справ розвіює міфи про «Східне партнерство»

Напередодні 5-го саміту «Східного партнерства», який відбудеться у Брюсселі 24 листопада, Європейська служба зовнішніх справ на своєму офіційному сайті опублікувала довідник, в якому розвіює найпоширеніші міфи навколо «Східного партнерства». При цьому дипломатична служба ЄС пояснює основні завдання та принципи «Східного партнерства» та проливає світло на те, чому воно є вигідним як самому ЄС, так і країнам-партнерам, серед яких є і Україна.

Міф 1. Участь у «Східному партнерстві» веде до членства в ЄС

Насправді: Як зазначає дипломатична служба ЄС, ініціатива «Східного партнерства» – це не те саме, що процес вступу в ЄС, а мета «створити спільний простір демократії, процвітання, стабільності і тісної співпраці». ЄС та країни «Східного партнерства» (Україна, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія та Молдова) тісно співпрацюють в економічній та енергетичній сферах, а також у галузі зміни клімату та мобільності та спілкування людей, йдеться в довіднику.

Міф 2. «Східне партнерство» – провокація проти Росії

Насправді: «Східне партнерство» не спрямоване проти якихось з країн, а має на меті сприяти взаємовигідній співпраці між країнами. Більше того, ЄС не змушує партнерів робити вибір між Європою та іншою країною та завжди виступає за дружні відносини між державами, уточнює дипломатична служба.

Міф 3. «Східне партнерство» веде до дестабілізації чи зміни режиму

Насправді: «Східне партнерство» має на меті покращити життя людей, а одним з основних способів досягнення цієї мети є саме запровадження демократичних принципів. «Головна мета співпраці полягає в створенні спільного простору демократії, процвітання і стабільності, відповідно до цілей кожної окремої держави», – пояснює довідник.

Міф 4. Програму «Східного партнерства» нав’язують партнерам, попри їхнє бажання

Насправді: «Східне партнерство» є спільною ініціативою ЄС та країн-партнерів, і виключно від цих шістьох країн залежить, наскільки тісно вони бажають співпрацювати із ЄС. Сам ЄС не нав’язує ні цінності, ні програми реформ, країни самі виявляють бажання «підтягнути свій рівень до стандартів ЄС», зазначає дипломатична служба ЄС.

Міф 5. Гроші ЄС «пропали» через корупцію

Насправді: «Кошти ЄС – завжди предмет самого суворого контролю і звітності», а боротьба із корупцією – пріоритетне завдання для ЄС в країнах-партнерах, мовиться у довіднику.

Міф 6. «Східне партнерство» відкрило двері для масової міграції в ЄС

Насправді: ЄС має угоди з такими країнами, як Україна, Грузія та Молдова, які дозволяють за наявності біометричного паспорта вільно подорожувати країнами Шенгенської зони без віз протягом не більш ніж 90 днів в 180-денний період, пояснює дипломатична служба ЄС. При цьому мандрівники не мають права шукати роботу.

«Разом з цими угодами були укладені угоди про реадмісію, які встановлюють процедури повернення нелегальних мігрантів на батьківщину, в тому числі осіб, які займаються злочинною діяльністю», – наголошує довідник.

Міф 7. Вільна торгівля створює невигідні умови на ринку ЄС для продукції, виробленої в країнах-партнерах, і наповнює його дешевою робочою силою

Насправді: ЄС будує взаємовигідні торговельні відносини із країнами-партнерами, мовиться у довіднику. Країни «Східного партнерства» – це не лише нові ринки та споживачі для виробників країн ЄС, але й більший вибір якісних та безпечних товарів для країн, які підписали договір про поглиблену та всебічну зону вільної торгівлі з ЄС. Україна також уклала таку угоду із ЄС.

Міф 8. В рамках «Східного партнерства» ЄС співпрацює з лідерами, які не поважають демократію і права людини

Насправді: ЄС був заснований саме на принципах демократії і поваги до прав людини і захищає ці цінності як всередині, так і поза межами союзу. «Поліпшення якості управління, що включає в себе зміцнення інститутів і створення здорової системи управління, є одним із пріоритетних напрямків «Східного партнерства», – зазначає довідник. З кожною окремою країною-партнером ЄС веде діалог, в якому завжди порушує питання демократії і прав людини.

Міф 9. Якщо країна вже бере участь у «Східному партнерстві», то вона не може бути членом Євразійського економічного союзу

Насправді: Участь в «Східному партнерстві» не виключає можливості участі в Євразійському економічному союзі. Вірменія та Білорусь є прикладами цього. Щодо «співпраці самого ЄС з Євразійським економічним союзом, то при бажанні країн-членів ЄС взаємодія можлива, але в тісній ув’язці з виконанням Мінських угод», – йдеться в довіднику.

Міф 10. Громадяни ЄС не отримують ніякої вигоди від «Східного партнерства»

Насправді: Для стабільності та безпеки самого ЄС дуже важливими є стабільність та процвітання його сусідніх країн, пояснює дипломатична служба союзу. «Східне партнерство» надає нові можливості і для бізнесу всіх сторін вийти на нові ринки, і особливо цьому сприяють Угоди про асоціації. Серед численних переваг «Східного партнерства» і тісних відносин з східними сусідами є також і сприяння туризму і можливостям для молодіжного обміну.

24 листопада в Брюсселі відбудеться 5-й саміт «Східного партнерства». У зустрічах на високому рівні візьмуть участь понад 20 лідерів держав ЄС (решта країн будуть представлені заступниками чи міністрами закордонних справ) та шести країн-учасниць ініціативи, включно із президентом України Петром Порошенком.

Оригінал матеріалу – на сайті Європейської служби зовнішніх справ