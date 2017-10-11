У ЄС залишили згадку про європейські прагнення України і партнерів до саміту «Східного партнерства»

Постійні представники країн-членів Європейського союзу узгодили на засіданні у Брюсселі формулювання майбутньої підсумкової декларації саміту програми ЄС «Східне партнерство», в якій залишиться визнання європейських прагнень України, Грузії і Молдови, які уклали з ЄС угоди про асоціацію, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Учасники саміту визнають європейські прагнення і європейський вибір згаданих партнерів, як вказано в їхніх угодах про асоціацію», – мовиться в тексті проекту документа, який мають проголосити на завершення саміту 24 листопада у Брюсселі.

Такий самий текст уже був у підсумковій декларації попереднього саміту «Східного партнерства», 2015 року в Ризі, але нині його повторення розглядають як маленьку перемогу України і ще двох із країн-учасниць, бо зняття цієї фрази наполегливо домагалися Нідерланди.

Врешті ця країна погодилася згадати про європейські прагнення України, коли до тексту нинішнього проекту декларації додали згадку про рішення голів держав і урядів країн ЄС, ухвалене у грудні минулого року. Тоді в ЄС ухвалили заяву, в якій на вимогу Нідерландів окремо перелічили деякі моменти, яких дійсно немає в угоді про асоціацію з Україною – зокрема, про те, що ця угода сама по собі не гарантує Україні членства в ЄС, не дає громадянам України права на вільне проживання і працевлаштування у країнах ЄС і не передбачає можливості автоматичного отримання Україною додаткових коштів від ЄС і надання їй військової допомоги ЄС. Те рішення дало Нідерландам змогу завершити ратифікацію Угоди про асоціацію між ЄС і Україною всупереч результатам дорадчого референдуму проти такої ратифікації.

Свій додаток до тексту внесла й Угорщина, відносини якої з Україною останнім часом різко загострилися через український закон про освіту, який визначає мовою освіти в Україні державну українську і який Будапешт вважає дискримінаційним щодо угорської меншини (Київ ці закиди відкидає). Тепер у проекті тексту декларації згадано й заклик до «міцнішої взаємодії країн-партнерів у модернізації систем освіти» і до «дотримання прав, які вже мають представники національних меншин», передбачених міжнародними конвенціями, і до «недискримінації представників меншин і поваги до різноманіття» тощо. Угорщина через цей український закон уже обіцяла блокувати кожен крок у програмі ЄС «Східне партнерство», який означав би прогрес на шляху євроінтеграції України.

Тепер текст проекту підсумкової резолюції саміту програми ЄС «Східне партнерство» надішлють на узгодження до всіх шести країн-учасниць програми, а це, крім України, Грузії і Молдови, також Білорусь, Вірменія і Азербайджан. Як очікують, формулювання про європейські прагнення, який країни-члени Євросоюзу узгоджували протягом трьох місяців, уже не зазнає змін.